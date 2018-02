Lorenzo: “Nunca tres pueblos han tenido que ir a un juzgado para que Gabriel Amat cumpla con su obligación”

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, Juan Antonio Lorenzo, ha lamentado la confrontación que ha orquestado el equipo de Gobierno del PP entre los municipios de Galasa y el “esperpento” en el que se encuentra el propio ente público y, todo, ha dicho, por culpa del líder del PP provincial y presidente de la Diputación, Gabriel Amat.

“No he conocido ningún caso en el que tres municipios pequeños tengan que ir a denunciar al presidente de la Diputación en un juzgado para que éste haga su trabajo. No he conocido nunca en Almería un caso en el que la relación de un ayuntamiento con el presidente de la Diputación tenga que ser a través de un juzgado” ha reprochado Lorenzo a Amat quien, en este sentido, “está haciendo historia” en la gestión de algunos ayuntamientos. Se ha referido el portavoz socialista y alcalde de Serón a la denuncia interpuesta el pasado jueves por su municipio y los consistorios de Lúcar y Urrácal contra Amat por “abandonar un servicio tan vital como es el abastecimiento de agua y poner en riesgo la salud de la ciudadanía”.

Estos tres municipios, ha recordado Lorenzo, han sido algunos de los que no claudicaron al mandato del PP de la Diputación de subir de manera desorbitada la tarifa del agua y apostaron por una negociación. Ésta no sólo no se produjo, sino que pese a los requerimientos de los ayuntamientos para que Diputación les amparara en el servicio mientras se reorganizaban para realizarlo por sus propios medios, “recibimos un puñetazo en la mesa y las llaves en una notaría” en señal inequívoca de que el equipo de Gobierno de Diputación había dado por finalizado el posible proceso negociador.

En ese momento, el pasado jueves, ha añadido el portavoz socialista, “no pudimos aguantar la situación y lo pusimos en conocimiento del juez quien ha dispuesto unas medidas cautelares para que Amat cumpla con su obligación”. “Nunca pensé que la política iba a estar por encima de la salud de los vecinos”, ha lamentado Juan Antonio Lorenzo y ha incidido en que “los pueblos nunca nos negamos a negociar, pero el PP acabó por imponernos una tarifa que nos negamos a aplicar a nuestros vecinos”.