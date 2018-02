Habla el director general del CD El Ejido tras la mala racha

La marcha deportiva del Club Deportivo El Ejido no es buena y los aficionados esperan un cambio de rumbo inmediato. El equipo terminó bien la primera vuelta y las sensaciones eran buenas hasta que ha llegado una mala racha que “nos preocupa a todos. Si dijera lo contrario mentiría pero la preocupación existe”. Comentaba a la radio oficial del club el director general del club, Javi Fernández.

“Todos sabemos que trabajamos para ganar partidos y para sumar puntos y cuando esto no pasa llegan las preocupaciones y entiendo que debemos mejorar en ciertos aspectos y trabajaremos para ello”, comenta Javi que no es partidario de hablar de la fortuna en el fútbol pero “a veces la suerte se olvida de nosotros y por pequeños detalles se han escapado los puntos y esto implica un esfuerzo mayor”.

Como hombre de fútbol no vive ajeno a todo lo que concierne a los malos resultados y sus consecuencias pero “debo recordar que terminamos la primera vuelta entre los 8 primeros y este equipo puede dar mucho más y en eso estamos”. No queda otra que mantener la calma y ser pacientes porque lo importante ahora es “recuperar las sensaciones y crecer. Yo confío en la plantilla y a ellos se lo transmito. Espero que todo cambie porque la máxima de este club siempre es crecer”.

Se mueve bien en todas las situaciones que el fútbol le ofrece sabiendo la pequeña distancia entre la victoria y la derrota, por ello “vamos a confiar en una reacción del equipo y volver a ilusionar a los aficionados que esperan mucho de sus futbolistas como todos los que estamos dentro del club”. Javi Fernández no ve mal al equipo y confía en la reacción.

Tiene un trato directo con los aficionados del CD El Ejido y entiende como ellos que “estén enfadados por no ver ganar a su equipo o empatar después de llevar dos goles de ventaja pero estas cosas pasan”.

“Yo me quito el sombrero ante nuestros aficionados porque nos ayudan mucho en cada partido de casa o como ahora preparando el viaje a Lorca”, comenta ilusionado un director general que acepta las críticas porque “la afición es soberana y quiere lo mejor para su equipo. Yo he estado en ese lado de la afición y los entiendo, pero son maravillosos con el equipo y por mi parte no existe queja”.

Para las jornadas que vienen su deseo es “que vuelvan los marcadores positivos y nuestros seguidores disfruten con ellos. La idea es devolverles todo lo que nos aportan en cada jornada”. Javi Fernández espera “tiempos mejores para equipo y afición”.