Lucas los pone firmes

Las victorias también son peligrosas con Lucas Alcaraz. El entrenador del Almería puso las pilas a los jugadores en el Estadio durante una extensa sesión, que duró casi dos horas, y es que pese a ganar al Lorca, hay muchas cosas por mejorar a nivel individual y colectivo. Si el granadino parece relajado en la banda viendo los ejercicios, es puro espejismo, porque ya se encargó de alzar la voz cuando veía algo que no le gustaba. A mitad del entrenamiento notó falta de ritmo e intensidad en el grupo y no tardó en parar y activarlo: “Hay que ir a muerte. No estamos entrenando, sino compitiendo”. También tuvo que pedir más intensidad en una de las acciones a Sulayman Marreh. Lucas en estado puro. Al término de la sesión, mucho más relajado, tuvo tiempo para dialogar con los jugadores mientras estiraban.

