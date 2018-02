Se han utilizado unas 390 toneladas de salmuera para combatir el hielo

En la ciudad se mantiene el Nivel 2 del Plan de Nevadas con un operativo compuesto por 141 personas y 18 máquinas que este miércoles van a centrar los esfuerzos en la limpieza de aceras.

Los autobuses funcionan con normalidad en todas las líneas desde las seis de la mañana. Y en la tarde del martes ya se pudieron recoger las basuras en el 95% de los contenedores de la ciudad. Los bomberos han realizado ya 42 servicios para eliminar cornisas de nieve y carámbanos o recoger ramas de árboles rotas por el peso de la nieve.

Con los avisos que tenemos pendientes, estaremos ocupados todo el día. Si tienes una emergencia (112) dejamos todo para ayudarte.

Ya está abierto el aparcamiento del Lienzo Norte. No hay ninguna calle cortada, aunque se sigue recomendando no utilizar el vehículo particular para facilitar así el trabajo de limpieza de las calles.

Hoy gran parte del operativo se centrará en garantizar la movilidad de los peatones. El jefe accidental de Policía Local, Javier Garrido, explica que en muchas aceras no se puede trabajar con las siete máquinas barredoras de que dispone el Ayuntamiento, que son las que permiten avanzar. Lo más difícil es abrir las aceras con operarios "a mano", sobre todo si hay hielo.

Afortunadamente esta madrugada los termómetros no han bajado tanto como se esperaba. La mínima ha sido de 3'8ºC bajo cero. El martes la máxima fue de 0'7ºC bajo cero.

En un mes se ha gastado más sal que en todo un año

Desde que comenzó a nevar el fin de semana se han esparcido en la ciudad 396 toneladas de salmuera para combatir el hielo. En la nevada del 6 de enero se utilizaron unas 500 toneladas.

En un mes ya se ha superado con creces la cantidad que anualmente se reserva para todo el invierno, que es de unas 500 toneladas, y se está haciendo acopio de más fundentes por las previsiones de cara al próximo viernes.