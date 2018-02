El Ayuntamiento sigue sin cumplir el 46% de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas

De las 26 recomendaciones dadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca, sólo se han cumplido cinco y ocho de forma parcial; siguen pendientes 12 de las recomendaciones, el 46%. Son los datos que arroja el dictamen sobre el informe de fiscalización que se ha expuesto en el pleno municipal de febrero.

Los tres grupos de la oposición han criticado que el cumplimiento de las recomendaciones, que son obligatorias, sea tan bajo y han recordado que es la segunda vez que el ayuntamiento se enfrenta a un informe como éste en el que se advierte al consistorio de que no se está adaptando al Plan de Ajuste.

El portavoz de Ciudadanos, Antonio Carrasco, ha insistido en que cumplir sólo 5 de las 26 recomendaciones es un porcentaje muy bajo y ha pedido al equipo de Gobierno que haga lo posible para adaptarse a lo que manda el Tribunal de Cuentas.

La portavoz de Izquierda Unida, Ana Cruz, ha recordado que "es la segunda vez que el Ayuntamiento de Cuenca se enfrenta a un informe tan demoledor como éste del Tribunal de Cuentas".

La portavoz del PSOE, María Jesús Gómez del Moral, considera que este informe es "un suspenso rotundo a la gestión del Ayuntamiento" y ha hecho hincapié en que sólo se han cumplido cinco de las recomendaciones y ocho de forma parcial.

Un informe al que ha restado importancia el concejal de Hacienda, José Ángel Gómez, que ha señalado que se han cumplido las principales recomendaciones del Tribunal. Asegura que "el nivel de cumplimiento es notable", frente al suspenso que le han dado los tres grupos de la oposición.

Pendiente de aprobación se ha quedado el reconocimiento de las cantidades que se adeudan a los trabajadores del Instituto Municipal de Deportes por trabajar sábados y domingos de 2012 a 2014. La cantidad que se les debe a los trabajadores asciende a 71.000 euros. Tras anunciar el Grupo Popular su abstención, el resto de los grupos ha pedido un receso para poder estudiar su voto. Finalmente todos se han abstenido, excepto Ciudadanos que no ha llegado a tiempo de votar. El portavoz del Grupo Popular ha dicho que su abstención estaba motivada por "el tufo que desprendía el pleno y porque no quiere implicar a su equipo en un asunto que no está claro".

En el pleno ha comparecido la concejala de Educación, Esther Martínez Sancho, para dar cuenta de la actividad de su concejalía en esta legislatura. Martínez ha repasado los proyectos educativos en los que colabora el Ayuntamiento de Cuenca