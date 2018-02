El problema de Antona

Da la impresión que Asier Antona no ha entendido suficientemente lo que se juega su partido con los votos nacionalistas en el congreso para intentar salvar la legislatura aprobando los presupuestos.

El presidente del PP canario debe saber la importancia que tiene para su partido salvar los presupuestos generales del estado. Eso es crucial para Rajoy y el PP es un partido nacional, es por ello que lo primero para ellos es salvar el gobierno de España con las menores incertidumbres posibles.

De ahí que el pte del gobierno de España haya querido ver al pte de Canarias, Fernando Clavijo y al secretario general de CC, José Miguel Barragán, además de a Román Rodríguez y a Pedro Quevedo dirigentes de Nueva Canarias, con el fin de tantearles sobre los asuntos canarios y así conseguir cerrar asuntos de estado. No querer ver la situación de privilegio de los nacionalistas por la suerte que han tenido con los números y poner el grito en el cielo por la filtración de la primera reunión, es simplemente una salida de pata de banco o pataleta, que no le deja bien ante la opinión pública de Canarias.

Muchos en el partido conservador en las islas creen que fue un error no entrar en el gobierno de Canarias, entre otras cosas porque están obligados a apoyar los presupuestos de Canarias y al mismo tiempo a realizar una oposición sin demasiados aspavientos.

Tener poder en el gobierno aunque no fuera todo el pretendido era la mejor solución para ellos, porque es mejor tener algo y así contentar a los suyos consiguiendo cargos y poder, que estar como ahora, en territorio de nadie. Para una parte importante de los compañeros de Antona no entrar en el gobierno fue un mal negocio. Sobre todo cuando en Madrid gobiernan los tuyos, el pp, y se entienden, por obligación, no les queda otro remedio, bien con Canarias.

No lo tiene fácil el pp de Canarias y Antona para posicionarse en la política canaria, salvo que yo me haya perdido algo que todo es posible.