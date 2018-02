Redexis Gas: "El aire propanado no desplazará a las renovables. Sí al fuel"

El aire propanado no frenará las renovables. El director de diversificación de negocios de Redexis Gas. Miguel Mayrata, ha insistido en la Cadena SER en las numerosas ventajas de estas canalizaciones para las que han conseguido su adjudicación en ocho municipios de las Islas y para lo que desembolsarán casi 500 millones de euros. Mayrata niega así los argumentos del presidente del Cabildo de Gran Canaria. "El gas canalizado no desplazada ni a la energía eólica ni a la fotovoltaica. Sólo al fuel y al gasóleo. Y ayuda, además, a mejorar el medioambiente", ha aseverado.

Asegura que han recibido "solicitudes en bloque" del sector industrial y terciario para conectarse a las redes de distribución de aire propanado. Un gas ciudad que, según recuerda, el municipio tinerfeño de Adeje cuenta con él desde el 2012. Mayrata, estima, eso sí, que teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado por Redexis Gas "el 50% de los hogares canarios" solicitarán sus servicios. Recuerda que tendrán que ser los vecinos quienes "por acuerdos de más del 30% de la comunidad " decidan sin dan luz verde o no a estas canalizaciones. "Si hay un 30% de vecinos que está a favor, se hará el servicio. Pagarán los que quieran, y los que no, no", ha recordado Mayrata.

Ha hecho hincapié, además, en el importante ahorro económico que supondrá para las familias, que verán recortada su factura de energía eléctrica en un 30% y en 6% para aquellos que consuman gas butano. Redexis Gas, que espera tener a finales de 2018 la autorización, afirma también que para grandes industrias como "lavanderías" han constatado ya ahorros de hasta "300.000 euros anuales" con el uso del gas ciudad.

Mayrata, en otro orden de cosas, ha negado que estas infraestructuras supongan algún riesgo para la ciudadanía como insisten desde el Cabildo de Gran Canaria. "Es más fácil que te toque 80 veces la lotería nacional, que tener un accidente gas", ha recordado.