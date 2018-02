Aguirregaray de cara a la visita a Bilbao: “No nos sirve otra cosa que no sea ganar”

Llegar y besar el santo. Así se tuvo que sentir Matías Aguirregaray, que después de una semana de entrenamientos fue titular en el lateral izquierdo, aunque sea diestro, demostrando un gran nivel. “No tuve problemas con el ritmo porque es parecido al de la liga mexicana. Me encontré muy bien porque entrené desde el 4 de diciembre en México en la pretemporada aunque solo jugué partidos amistoso, pero me sirvieron porque no tuve dificultades aunque lo que me falta es ir compenetrándome y acoplándome mejor con los compañeros y espero lograrlo con el paso de los partidos”, argumentó el uruguayo.

Entiende que el equipo amarillo arrancó el encuentro ante el Málaga “muy concentrados” y en términos generales “realizamos un gran partido” sobre todo “en la línea defensiva”, que “estuvimos serios atrás y siempre se intentó jugar hacia adelante”, aunque bien es cierto que “nos faltó tener más profundidad”, algo que “se irá trabajando” por lo que “lo importante es que se ganó ya que el gol fue merecido y buscado”, aunque “nos costó; este es el camino aunque todavía nos faltan muchas cosas por corregir”.

Una de sus principales características es la de “subir siempre que puedo al ataque”, algo que Paco Jémez “me pide que lo intente siempre que esté bien cubierta la línea defensiva. Mi puesto de siempre es el del lateral derecho, pero no tengo problemas en hacerlo en otros de atrás puesto que muchas veces ha jugado en el lateral izquierdo, donde me siento cómodo. Uno trabaja siempre al cien por cien para estar a disposición del entrenador donde él me requiera. Puede salir bien o mal, pero siempre aportando mucha intensidad”.

De cara al partido de este viernes ante el Athletic de Bilbao espera que “se repitan algunos de los lindos momentos que tuvimos en el primer tiempo” ante los malagueños, con “mucha posesión y pases” buscando “ser más efectivos arriba” para “poder llevarnos otro triunfo que seguro que no será nada fácil. Tenemos que hacer un partido directo porque ahora los ánimos están altos tras esta última victoria. Trataremos de ir a ganar porque no nos sirve otra cosa que no sea ganar para poder salir esta situación clasificatoria”