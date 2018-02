Toledo: “Esperemos que corrijamos nuestra falta de puntería”

El extremo Hernán Toledo no vivió su mejor partido ante el Málaga, pero no paró de pelear hasta que fue sustituido en la segunda parte. ”La verdad es que me quedé muy contento por la victoria del equipo ante un rival directo que está luchando como nosotros para intentar salir de la parte baja” de la clasificación, detalló el jugador sudamericano.

A pesar de no ser su mejor partido “lo importante era ganar como local y lo pudimos lograr demostrando que en momentos determinado estuvimos disfrutando. En este momento no pienso en mí y estoy contento por el equipo y todos. Siempre salto al campo pensando en hacer las cosas bien, aunque es verdad que en algunas fases se me notó un poco nervioso en donde no nos terminaban de salir las jugadas de cara al gol”, manifestó.

Lo importante para el medio argentino es que “se le pudo ganar al último” y se logran “tres puntos que nos hacen tocar con la punta de los dedos la posibilidad de salir de los puestos de descenso”, lo que les deja a todos con “una sonrisa” pero “no podemos pararnos a celebrar nada y toca seguir igual” ya que “todavía falta muchos partidos por los que pelear”.

Ante el Athletic Club de Bilbao espera que “sigamos haciendo bien el trabajo y mejorando los errores para continuar con este camino, que parece que es el correcto. Tendremos un partido duro en Bilbao y esperemos que corrijamos nuestra falta de puntería ya que ante el Málaga tiramos mucho y nos costó marcar. Tendremos que dejarlo todo porque son otros tres puntos que tenemos que ganar para seguir adelante”.