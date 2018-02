El Senado rechaza una moción para elevar al 75% el descuento de residente en vuelos con la Península

El pleno del Senado ha rechazado una moción presentada por el PSOE en la que se instaba al Gobierno a elevar al 75 por ciento el descuento de residente de los territorios extrapeninsulares en vuelos con la Península.

La moción ha sido rechazada con 147 votos en contra (PP y Partido Aragonés), seis abstenciones (Cs, EH Bildu, Foro y UPN) y 104 votos a favor. La iniciativa pedía al Gobierno la aplicación de la obligación de Servicio Público en las conexiones de los territorios extrapeninsulares. En esta línea, el PSOE proponía que el incremento del descuento se aplicara en el próximo ejercicio.

La senadora del PSOE por Tenerife, Olivia Delgado, ha criticado la postura del Grupo Popular recordando que en el Congreso "vetan en la Mesa" esta iniciativa y en el Senado "dicen que tienen que estudiarla".

"Ponemos una medida concreta y parece que el PP condiciona su apoyo a un cheque en blanco. No pedimos limosna, pedimos que se cumpla la Constitución", ha recalcado la senadora.

Delgado ha resaltado que más de 3 millones de personas residen en los territorios extrapeninsulares, lo que supone el 7,26 por ciento de los ciudadanos españoles. En esta línea, la socialista ha descrito las consecuencias del "aislamiento" con el territorio peninsular puesto que la lejanía "supone una pérdida de oportunidades y competitividad".

"¿Cuántas veces han escuchado que es más barato ir de Canarias a Londres o a Praga o de Baleares a Berlín que de Canarias o Baleares a Madrid?", se ha preguntado Delgado, que ha protestado por que la distancia en las conexiones con la Península es menor pero tiene "precios desorbitados".

La senadora socialista ha cuestionado "si de verdad se cumple el artículo 138 de la Constitución Española" sobre el principio de solidaridad y si existe "un equilibrio económico adecuado y justo" entre los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y el resto de españoles.

En este sentido, la parlamentaria socialista ha señalado que las compañías aéreas trabajan para conseguir resultados económicos y ha advertido de que su objetivo son los beneficios "y no la ciudadanía". "No son un servicio público, son empresas privadas sometidas a las reglas del mercado", ha apostillado Delgado, convencida de que los poderes públicos "no solo pueden sino que deben intervenir".

Delgado también se ha mostrado crítica con el Gobierno del PP, al que ha reprochado que durante sus años de mandato "no ha hecho nada" para mejorar estas condiciones.

La iniciativa también pedía que se fijen rutas y frecuencias mínimas de conexiones, así como tarifas máximas, para que se eliminen las diferencias que suponen los precios en el transporte aéreo, especialmente en fechas señaladas.

Los senadores populares por Mallorca, Miquel Ramis y Cati Soler, han defendido en el Pleno del Senado la postura del PP pidiendo "coherencia" porque el aumento del descuento en los viajes a la Península "depende de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado".

Soler ha acusado al PSOE de "buscar la división entre los ciudadanos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla" y ha calificado la moción como "oportunista".

Además, ha recriminado a los socialistas "cómo pueden poner en duda" que el PP apoya el aumento de la bonificación asegurando que el Gobierno aumentará el descuento si se aprueban los PGE.

"Nosotros vamos a votar a favor de los PGE, donde quedará reflejado este aumento", ha afirmado Soler, que ha recalcado que el Gobierno posibilitó el aumento del 50 al 75 por ciento para los vuelos entre islas.

Precisamente, en la sesión en el Senado también ha intervenido Miquel Ramis, quien ha manifestado que están de acuerdo con la "filosofía" de la moción si bien "no tanto con el texto literal de la misma".

"No podemos elevar al 75 por ciento el descuento en los PGE porque ustedes no quieren apoyar estos presupuestos. No podemos hacerlo aunque queramos", ha reprochado Ramis, que ha concluido diciendo a los socialistas que "la pelota está sobre su tejado" y que "convenzan a su grupo para aprobar los PGE".