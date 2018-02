Escasez de Lampreas para esta temporada

A la lamprea la llaman el vampiro marino por la forma que tiene de alimentarse. Merece mucho la pena conocerla, ya que estamos en su plena temporada, que va de enero hasta marzo.

El precio de este pescado tan particular no es nada barato, pero no podemos resistir la oportunidad de elaborar lo que para nosotros es un bocado exquisito. Este año es malo en lluvias, una circunstancia que influye en el número y en el tamaño de las lampreas: vienen muy escasas y un poco más pequeñas.

Nos acercamos hasta el Restaurante Lakasa, para que César Martín nos cuente más sobre este producto que comienza su temporada.