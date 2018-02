Ganemos Colmenar denuncia quejas vecinales por el temporal

Tras la copiosa nevada del lunes 5 de febrero, Ganemos Colmenar Viejo, ha pedido explicaciones para saber cuál es el protocolo a seguir en estos casos y como se ha aplicado.

La formación denuncia que han recibido numerosas quejas vecinales y que “el pueblo estuvo bloqueado durante horas a partir de las 7 de la tarde”, lo que dificultó que muchos colmenareños llegaran hasta su domicilio.

Desde Ganemos consideran que algo ha fallado en este protocolo, pero el alcalde del municipio, Jorge García, explica que no entiende la denuncia del partido ya que los operarios municipales y voluntarios del municipio estuvieron trabajando día y noche para tratar de contrarrestar los efectos de la nevada.

García cree que el protocolo funcionó adecuadamente, pero que al no ser un municipio que se vea afectado constantemente por las nevadas, hay imprevistos que cuesta más solucionar.

El regidor también señala que en el casco urbano, que es competencia del Ayuntamiento, no hubo ninguna incidencia, y que altercados como el del autobús que no pudo acceder al municipio son consecuencia de que las máquinas que esparcen la sal no daban abasto al no parar de nevar durante varias horas. Además ha aclarado que la competencia sobre las carreteras corresponde a la Comunidad de Madrid.