El ‘Fuenla’ no quiere ser comparsa en Gran Canaria

El entrenador del Montakit Fuenlabrada, el argentino Néstor García, aseguró a una semana de partir hacia Gran Canaria a disputar la Copa del Rey, a la que acuden como cabezas de serie por primera vez, que no irán "a pasear", sino que lucharán por ella "de igual a igual".

García (Bahía Blanca, Argentina, 1965), debutante en el baloncesto europeo, ha llevado al Fuenlabrada a ser la sorpresa de la Liga Endesa española, con 12 victorias en 19 jornadas y aspira a aprovechar el formato de la Copa del Rey, con cuartos de final, semifinales y final en cuatro días, para dar la campanada.

En una conversación tras el entrenamiento matinal del equipo, el técnico argentino dio su punto de vista sobre la temporada del club, reconoció que le gustaría dirigir en "competiciones grandes europeas" y confesó que cumplir la promesa de dejar de fumar tras clasificarse a la Copa está siendo "muy duro".

- Pregunta: ¿Cómo afronta el equipo la Copa del Rey del 15 al 18 de febrero)

- Respuesta: Bien. Sabemos lo duro que es clasificar a la Copa, para todos los equipos, haberlo logrado con once victorias nos puso muy contentos y me parece que fue un gran mérito de los jugadores, se merecen ir a jugar la Copa por la primera vuelta que hemos hecho.

Ser cabeza de serie es tremendo. A mí me decían lo de cabeza de serie y yo pensaba solo en clasificar, pero para el club es un logro, porque habiendo los equipazos que hay llegar como cabeza de serie es algo grandísimo.

- P: El formato de la Copa, con cuartos, semifinales y final a un partido y en cuatro días, ¿les da más opciones de dar la sorpresa?

- R: Creo que sí porque lo he vivido en torneos internacionales con selecciones (fue seleccionador de Venezuela), son torneos de un día. La Liga es otra cosa porque en 34 partidos tú vas a terminar en el lugar donde tengas que estar, pero en estos torneos todo depende de un día, donde el aro se pone más grande o más pequeño, y hay responsabilidades que cuentan.

Yo creo mucho en nuestro trabajo, en el equipo, el mensaje es que no vamos a Gran Canaria a pasear. Todos los rivales nos querían a nosotros, está bien, después hay que jugar. Vamos a ir uno a uno, pero con la mentalidad de estar en el lugar en el que estamos. Somos un club pequeño y humilde y estamos mezclados con grandes potencias en Europa.

- P: Comenzar los cuartos de final contra el local, el Herbalife Gran Canaria, ¿les perjudica o les beneficia por la presión que puedan tener ante su público?

- R: Gran Canaria es un equipazo en cualquier cancha, pueden tener días buenos o malos como cualquiera. Me parece que si juegan bien lo pueden hacer de local o de visitante. Y nosotros también, porque en la Liga hemos ganado siete partidos en casa y cinco fuera. A mí el basket me ha enseñado que esto es de igual a igual.

- P: Es un rival que no se le ha dado bien al Fuenlabrada, que no gana allí desde 2009.

- R: Sí, nosotros perdimos allí nuestro segundo partido, por 20 o más. Ellos tienen muchas alternativas ofensivas, tienen tres bases de primer nivel, de selecciones (Albert Oliver, el israelí Gal Mekel y el serbio Nikola Radicevic); acaban de traer al tirador titular en la selección argentina de la NBA, Nico Brussino, tienen torres gigantes, experiencia en el '4'... Es un equipo completísimo y para mí está entre los mejores de este país.

Para ganar hay que hacer varias cosas, principalmente estar muy concentrados y no regalarles cosas fáciles. Pero nuestro equipo tiene disciplina táctica, creemos en lo que hacemos, y hacemos cosas diferentes a ellos. Habrá que ver quién se impone.

- P: Este domingo tendrán un 'ensayo' de ese encuentro en el duelo de Liga en el Fernando Martín (12.30 horas peninsulares).

- R: Hay que ganar aquí primero, tenemos que seguir creciendo en la Liga porque no queremos ser un equipo de primera vuelta,. Por supuesto aquí tendremos otra perspectiva y estamos pensando en ellos por la Liga, no hemos hablado mucho de la Copa. Además, ellos están por detrás nuestro en la Liga, y queremos mantenernos donde estamos.

- P: El Fuenlabrada es sexto de la Liga Endesa con las mismas victorias del tercero. Ya no es solo la sorpresa.

- R: Nosotros sabemos que todos los equipos se empiezan a reforzar ahora, los equipos de Euroliga agarraron el ritmo, los que dejaron la Eurocopa no sufren tanto el desgaste, y los equipos que están abajo contratan jugadores para salir de ahí.

Sabemos que es durísimo, pero sin jugar bien perdimos aquí (ante Andorra) y en Bilbao el equipo sale y gana. Eso me ha dejado muy contento, porque ir a Bilbao y ganar nos ha puesto en el lugar donde hemos estado todo el tiempo, con los grandes.

- P: A estas alturas, ¿lo difícil es mantener el hambre?

- R: Sí, ese es un objetivo bastante importante. El deseo es muy traicionero, porque si buscas algo y no lo logras te frustras, pero si lo logras no le das valor. El deseo es una línea muy delgada que hay que manejar, es algo que hablamos todo el tiempo

Estos jugadores tienen algo para contrarrestar eso: que son muy competitivos. En los entrenamientos están a morir a ver quién le gana a quién, y cuando pierden se van enojados. Eso me deja tranquilo.

- P: Y eso que para algunos el Fuenlabrada es un club trampolín, una estación de paso.

- R: Eso es lo que me explican históricamente del club, pero aún así ellos no han sido individualistas, no han jugado así para mostrar sus números, sino que han trabajado para el equipo. Yo no miro estadísticamente a un jugador si su equipo no funciona. Y en eso me parece que todos han sido jugadores de equipo, por más que alguno esté buscando un trampolín o no.

- P: Muchos equipos ya los conocen y buscan anular a su estrella, el croata Marko Popovic, con férreas defensas.

- R: Hacemos un trabajo de 'scouting' muy bueno, vemos las trampas que nos hacen y cada semana cambiamos cosas para que nuestra producción ofensiva levante, porque aquí hay un punto en el que nos tienen que respetar mucho: que somos cabeza de serie de la Copa y vamos terceros de la Liga con diferencia de puntos negativa.

Eso significa que nosotros defendemos a morir y cada canasta nos cuesta la vida. Todos los días tratamos de ver cómo subimos la producción ofensiva dentro de nuestras limitaciones.

Una de las cosas que tienen Marko, Paco (Cruz) o Chris (Eyenga), que son los que dirigen la ofensiva, es que les gusta arrastrar para que los demás queden solos. Eso es un punto a favor que tenemos.

- P: ¿Que se quedara Popovic fue el mejor fichaje?

- R: Marko es un fuera de serie, sigue teniendo el mismo deseo que cuando era joven. Nosotros damos informes de 'scouting' de siete páginas, aparte de los vídeos. Y él mira todas las jugadas, viene y las comenta, te dice 'ojo con este que anota de tiros libres'. Se lo estudia. Eso es impresionante.

Le tengo mucho cariño como persona, y eso me merece un respeto absoluto, y siento que está en un momento de su carrera espectacular, porque no solo compite en los partidos, también quiere ganar en los entrenamientos, y tiene lectura de juego como si fuera un entrenador.

- P: ¿Cómo está siendo su adaptación personal a España?

- R: Yo quería venir a dirigir a esta Liga por todo lo que estoy viviendo y lo estoy pasando bárbaro. En este país la calidad de vida es increíble, y en lo deportivo no me puedo quejar de nada.

Conociendo la Liga, entiendo por qué está entre las dos mejores del mundo. Tiene un nivel de entrenadores, árbitros, jugadores, lecturas de juego, velocidad, organización, que la hacen lo que es. Y estoy muy contengo de estar acá y trataré de hacer todo lo posible para seguir en esta Liga, me encantaría.

- P: ¿Le gustaría dirigir en competiciones europeas?

- R: Por supuesto, ojalá mañana tenga una chance de estar en competiciones grandes europeas. Yo hice esta carrera para eso, pero ahora hay que jugar lo que tenemos, tengo la cabeza ocupada con esto y muy agradecido, porque yo no pensé que me iba a ir así, mas allá de que uno tiene fe.

- P: Tras el pase a la Copa, se comprometió a dejar de fumar.

- R: Sí, está siendo muy duro, muy complicado, estoy con tratamientos, pastillas, pero es muy complicado, pero dije que iba a llegar a la Copa sin fumar y de momento cumplimos.

- P: Fue muy comentada su anécdota con la mascota de un equipo mexicano que le contaba la jugada del rival, ¿con la mascota del Fuenlabrada ha habido ya pacto?

- R: (Risas) No, con él no, vamos bien todavía, no ha sido necesario.