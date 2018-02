IUCM de Parla pide a PSOE y Cambiemos apoyo para una moción de censura

Jesús Saiz, portavoz de IUCM en el Ayuntamiento de Parla, quiere que la legislatura termine sin el PP en el gobierno de la ciudad y para ello ha pedido a la dirección regional del PSOE y de Podemos que se impliquen en la presentación de una moción de censura que desaloje del gobierno a los populares con su alcalde Luis Martínez Hervás al frente. Para ello necesitaría los votos de los cinco concejales socialistas y los seis de Cambiemos Parla, que junto con los tres de IUCM, sacarían adelante la moción. Considera Saiz que “el PP en Parla lleva naufragando” todo este tiempo y hay que terminar con una situación “deficitaria e insostenible”.

El portavoz de IUCM cree que el nuevo gobierno daría “la pelea por Parla ante la Comunidad y el gobierno central, algo que el actual no está haciendo”. Y como no es la primera vez que se intenta armar una moción de censura sin éxito, los promotores de la iniciativa han recurrido a las direcciones regionales de los partidos. Saiz asegura que ya han pedido a PSOE y Podemos que se impliquen, porque ”el problema de Parla trasciende a la ciudad”. De momento, se está tomando la temperatura a nivel local con “contactos oficiosos, aunque no oficiales”.

Y es que Jesús Saiz lo tiene claro. La salida para la ciudad pasa por elaborar con el Ministerio de Hacienda un Plan de Saneamiento real y “sensato” para abordar la deuda municipal y su reestructuración “en un plazo largo de tiempo”. Es decir, sanear las cuentas sin que se pierdan servicios, algo sobre lo que indica, “no ha habido voluntad, nI por el gobierno central, ni el regional, mientras que el local no ha levantado la voz”.

Como segunda medida que debiera tomar el nuevo gobierno estaría la financiación del tranvía y en tercer lugar, intentar que la Comunidad se implicara más en el desarrollo del PAU 5, lo que generaría ingreso corriente y absorbería desempleo.

Ana Ferrerira, portavoz de Cambiemos Parla, ha declarado a SER Madrid Sur que su formación ve con buenos ojos esta propuesta. Cambiemos tiene “buena disposición para mantener conversaciones a todos los niveles y en todos los sentidos para ver posibilidades de acceso”. Asegura que llevan más de dos años y medio negociando con los partidos una posible moción, sin poder llegar a acuerdos. No obstante, reconoce no saber si este apoyo a la moción es unánime en su partido, lo que si tienen claro todos es que “el PP no debe seguir ahí”.

Desde el PSOE de Parla se habla de “no precipitarse”, ya que es “una decisión que trasciende la esfera local” y aseguran que no firmarán un cheque en blanco para apoyar un proyecto que desconocen. Añaden que “una decisión de este tipo no debe obedecer a intereses personales”, sino mostrar un compromiso auténtico con la ciudad.

Saiz ha acusado al equipo de Martínez Hervás de “incumplimiento sistemático del Plan Económico Financiero y al gobierno regional de abandonar Parla e incumplir compromisos. “La inversión en las BESCAM ha sido menor de lo prometido, dónde está el Plan Activa Sur, la apuesta por el PAU 5 o la mejora de accesos a la ciudad”, se preguntaba.

