Miguel Torres: "Tengo la conciencia tranquila"

El defensa del Málaga Miguel Torres, comentó hoy sobre la famosa foto en la que sale cenando con varios amigos en Madrid durante el transcurso del encuentro contra Las Palmas, que “mi intención no es crear conflicto. Entiendo que soy una persona importante para el equipo y para el club y les muestro mi respeto a los que se hayan ofendido, es producto, un poco, de la situación en la que estamos. Es una reunión entre amigos en casa, no estoy tomando vino, para nada, y estoy viendo al equipo. Entiendo que se pueda prejuzgar todo lo que pueda haber alrededor, tengo la conciencia muy tranquila. En un momento tan delicado y complicado el rodearme de amigos con los que tengo confianza y con los que puedo expresar mis sentimientos es algo que me va a hacer sumar y sentirme mejor”,

"El club me ha dado mucho y mi intención es hacerlo lo mejor posible, participar a nivel competitivo lo antes que pueda y seguir demostrando lo que he demostrado siempre”,

“Con buenas sensaciones después de todo lo malo que estoy viviendo esta temporada a nivel profesional. Con ganas de poder estar ya con el equipo. Es el segundo entrenamiento que completo con el grupo. Valorando día a día todo el trabajo que he realizado anteriormente y con ganas de sentirme importante en el equipo en esta situación tan comprometida”.

“Al final es una decisión del míster. Estamos en una situación crítica en la que el entrenador necesita a los jugadores al cien por cien y cada partido está demostrando que pone a los que considera que están en mejores condiciones. Después de todos los contratiempos que he tenido esta temporada a nivel muscular, mi objetivo me lo marco diariamente. Es la única manera para que yo pueda demostrar todo lo que he demostrado en mis años en el Club”.

“Creo que es producto de la situación en la que estamos. Era una reunión entre amigos en casa, viendo a mi equipo. Entiendo que mucho de lo que estamos viviendo ahora, se puede prejuzgar lo que puede haber alrededor. Personalmente tengo la consciencia muy tranquila. En un momento tan delicado como en el que estamos y, personalmente, tan complicado como el vivido a nivel profesional, rodearme de amigos con los que tengo mucha confianza, con los cuales puedo expresar mis sentimientos, no es más que algo que me vaya a hacer sumar y sentirme mejor. Lo importante ese día era apoyar al equipo desde la distancia ya que no podía estar con ellos de cerca. Siempre que he tenido la posibilidad he pedido al entrenador viajar con el equipo. En este caso, me he tenido que quedar a trabajar con los no convocados. Ya que teníamos disponibilidad de entrenar por la tarde al día siguiente, cada uno en su vida privada decide como organizarse. En este caso, el poder estar en casa con amigos de confianza apoyando al equipo, creo que no es nada malo. La gente me conoce bien de toda mi etapa en el Club, sabe lo que he dado y el compromiso que siempre he tenido. Mi intención no es crear conflicto. Entiendo que soy una persona importante para el equipo y el Club. Muestro mis respetos a las personas que hayan podido sentir ofendidas. Creo que la afición nos da mucho en cada partido y lo hace siempre. A mí, personalmente, creo el Club me ha dado mucho y mi intención es hacerlo lo mejor posible, participar a nivel competitivo lo antes que pueda y seguir demostrando lo que he demostrado siempre”.

“Creo que la tendencia del equipo es hacia arriba. No hemos merecido perder ni este partido ni el anterior. Todos los equipos necesitan una dosis de fortuna y este año, a nosotros, no nos está acompañando en muchas facetas. Creo que el equipo se ha reforzado muy bien en el mercado invernal. Han venido jugadores con mucha calidad y que pueden aportarnos mucha frescura. Eso crea una competitividad máxima en cada entrenamiento y al final eso es lo que hace que el equipo crezca. Con ganas de poder seguir disfrutando de partidos. El equipo se merece una alegría lo antes posible. La afición también es la primera, con cada recibimiento, que demuestra su compromiso. Con toda nuestra energía y nuestras ganas, no vamos a bajar los brazos hasta que sea una situación bastante más delicada. Nosotros confiamos mucho en el trabajo que realizamos. Creo que en cada partido que afrontamos tenemos la posibilidad de llevarnos los tres puntos. Ningún equipo nos está pasando por encima”.