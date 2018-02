Frío en invierno… ¿qué será lo próximo? ¿calor en verano?

Sospecho que a cada malagueño le sucede como al argelino Albert Camus, y en lo más crudo del crudo invierno hay que algo que antes o después aprendemos: que dentro de nosotros hay un verano invencible.

No somos capaces de asumir nada más que el verano, primaveral u otoñal, pero en definitiva ese largo verano que va de enero a diciembre.

Para nosotros todo día que no sea veraniego no es un día malagueño, sino un día trasplantado, un error de la naturaleza, un castigo de los dioses, y mascullamos, a la italiana, ¡porco governo!

Por eso, cuando en invierno hace frío, lejos de parecernos normal, aun siendo algo bastante normal, no se habla de otra cosa. De repente ya no importa si el alcalde se va o no se va. Tampoco los resultados de la gestión de Unicaja y los éxitos de Manuel Azuaga, el hombre discreto. Incluso se llega a pasar por el alto el naufragio del Málaga que parece ya embarcado con Caronte camino del infierno de Segunda. Nada de eso parece importar cuando hace frío. Sólo importa el frío.

Volverá a sucedernos cuando en los meses de calor haga calor. ¿Qué escándalo! Llegará el terral en la canícula, y lo mismo. En definitiva sólo aceptamos como normal no lo que es normal sino lo que nos gusta. Y pensaremos otra vez que es un extraño castigo divino, como si hubiéramos ofendido a los dioses o tuviésemos que pagar el peaje de pertenecer a la Junta de Andalucía con un tiempo andaluz pero no malagueño.

En fin, hace frío y estamos desconcertados. Eso sí, al menos hay algo bueno en estos días de frío: y es que enseguida intuimos, como el poeta Shelley, que si esto es el invierno, entonces la primavera ya no puede estar lejos. Aleluya.