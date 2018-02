Joan Plaza: "La clasificación no es imposible"

El técnico del Unicaja, Joan Plaza, comentó hoy que "en noviembre parecía que todo era imposible y nos pusimos a tiro de piedra. Sigo pensando que si logramos ser sólidos en casa y arañamos cosas fuera, no lo veo imposible.Partiendo de la base de que es carísimo todo, meterse en play off. Equipos como Barcelona, Maccabi o Zalgiris no se metieron el año pasado, es difícil".

"No lo descarto desde la base de ser sólidos en casa contra rivales como el de mañana o los siguientes. El equipo está compitiendo muy bien, muy dignamente. Me da la confianza de que seremos capaces de lanzar otra racha para llevarnos hacia arriba.

Brooks y Nedovic: "Ninguno de los dos ha entrenado, con lo cual ahora mismo ninguno está en disposición de jugar mañana. Nedovic empezó a calentar, pero a los diez minutos lo separamos. Jeff ni se cambió. No estamos nada positivos a corto plazo, veo muy difícil que pueda estar ni siquiera Nedovic y para el sábado lo veo muy difícil, francamente".

"El 70% de equipos de la Euroliga y de la ACB han cambiado jugadores, entrenadores, asistentes. Nosotros estamos pertrechados en nuestro estilo y nuestra forma de ver esto. El partido es francamente difícil, es un equipo que nombre por nombre sus jugadores estaban en la terna de Barcelona o Real Madrid. Se han reforzado, tienen a un jugador que queremos mucho como Zoki, jugando a gran nivel y con mucha confianza. Douglas es un jugador de NBA que le metió 29 puntos a Fenerbahce, sus hombres algos son polivalentes, atléticos, rápidos... Hay un montón de alicientes, es un equipo muy difícil que requerirá lo mejor de nosotros, más aun si no podemos contar con Nedovic y Brooks".

"La continuidad es síntoma de estabilidad, de madurez, de que hay una idea muy asumida por parte del equipo. Cambiar de jugadores y entrenador creo que es muy mala señal. Otra cosa es encontrar una perla que te enriquezca, que te mejore y no altere los roles. Cambiar tanto es síntoma de que la planificación del verano no fue del todo buena. Es algo que al menos en estos cuatro años y medio aquí no hemos hecho. Es buen síntoma pero hay que pagar un peaje, mañana tendremos cuatro chicos de la cantera, por ejemplo, si no juegan Nedovic y Brooks. Hemos intentado ser un grupo estable que no tenga este vaivén de entrenadores y jugadores", prosiguió sobre el tema de la planificación y los cambios.

"No pensamos mucho más allá del partido del Efes. Jugar el play off de la Euroliga sería genial, pero el club tiene unas prioridades y hay que seguirlas. Es muy importante hacer un buen papel en la ACB y en la Copa del Rey en la medida de que podamos porque jugamos contra uno e los equipos más en forma de Europa. No podemos administrarnos y lo aprendimos en noviembre, iremos partido a partido, cuarto a cuarto. Quizás llegaremos a algún partido en el que nos falte batería, es la explicación de tener un calendario tan duro y una plantilla como la que tenemos, para lo bueno y para lo malo".