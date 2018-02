El PNV plantea un nuevo estatus de "no ruptura" con derecho a decidir

El PNV ha deshojado por fin su propuesta de reforma estatutaria que aboga por la consecución de un nuevo estatus político "de no ruptura", que incorpore el "ejercicio pactado" del derecho a decidir y garantice una relación "bilateral" entre Euskadi y el Estado a través de un 'Concierto Político'.

El documento, titulado 'bases y principios para la actualización del autogobierno vasco', se ha presentado este miércoles en la ponencia del Parlamento vasco encargada de la actualización del Estatuto de Gernika.

A lo largo de sus 17 páginas, el PNV marca distancias con el desafío independentista catalán y apuesta por configurar un "nuevo estatus de no ruptura" que, según ha definido el portavoz jeltzale, Joseba Egibar, supondría un "importante salto cuantitativo y cualitativo" en el autogobierno vasco al definir un nuevo modelo de "relación bilateral" basado en "el reconocimiento mutuo".

En ese sentido, la fórmula propuesta es un 'Concierto Político' "homologable en concepción, estructura y operatividad" al Concierto Económico.

El PNV defiende el reconocimiento de la nación vasca como sujeto político-jurídico con "derecho democrático a decidir su estructura política y su régimen de convivencia" cuyo ejercicio sería "pactado". La propuesta no concreta el mecanismo lo que no significa que el PNV renuncie a una "consulta habilitante" sino que "ahora no toca" ha explicado Egibar.

El dirigente del PNV ha subrayado que la propuesta es "viable" y "legal" y sitúa su encaje en los derechos históricos reconocidos en la disposición adicional primera de la Constitución.

"Es la percha constitucional para que el Pueblo vasco configure un nuevo modelo de relación con el Estado, bilateral, de respeto y reconocimiento mutuos, de naturaleza confederal" subraya la propuesta que propone renombrar a la Comunidad Autónomas del País vasco una vez haya alcanzado ese nuevo estatus, para lo que propone cuatro alternativas: 'Comunidad Foral Vasca', 'Comunidad Nacional Vasca', 'Estado Autónomo Vasco' y 'Estado Foral'.

La oferta también reclama el derecho a estrechar vínculos políticos con Navarra y el País Vasco francés.