Artadi afirma que hi haurà acord per a investidura entre avui i demà

La portaveu parlamentària de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, s'ha mostrat confiada en el fet que les formacions sobiranistes arribaran a un acord entre aquesta tarda i demà per investir president de la Generalitat el candidat de JxCat, Carles Puigemont.

En declaracions a TV3, ha afirmat que la voluntat de JxCat és "que hi hagi acord i que es pugui explicar com més aviat millor", encara que ha sostingut que és probable que l'anunci es produeixi demà "per qüestions logístiques".

Segons Artadi, al llarg del matí d'avui s'estan mantenint reunions al Parlament entre els grups sobiranistes, el contingut de les mateixes tracta sobre "com encarar la legislatura" després de les eleccions del 21D i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

"Volem poder explicar-ho públicament. Si no pot ser aquesta tarda, demà", ha reconegut Artadi, que ha afegit que les forces sobiranistes han demanat que hi hagi "discreció" sobre aquestes trobades.

No ha especificat quines dates s'apunten per celebrar el ple d'investidura al Parlament però ha sostingut que "com més aviat millor", encara que ha reconegut que els terminis es poden allargar si cal modificar la Llei de Presidència.

"Entenem que es pot fer per lectura única, però llavors entraríem en filibusterismes", ha conclòs.