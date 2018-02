‘¿Que comemos?’

El exceso del azúcar en los alimentos, el uso desmedido del aceite de palma o la sal, está perjudicando nuestra salud y la del medio ambiente.

Preferimos no mirar las etiquetas, aunque cada vez hay más gente consciente e intenta al menos eliminar todos esos productos del consumo diario.

En algunos colegios ya está prohibida la bollería industrial y los refrescos que tanta obesidad y enfermedades provocan.

Varios supermercados ya están eliminando la venta de huevos que provengan de granjas en las que las gallinas están hacinadas toda su vida, con enfermedades e infecciones, conviviendo incluso con las que mueren aplastadas o enfermas, algunos hemos aprendido a mirar la numeración que traen esos huevos para que empiecen por el 0 o el 1 que significa que están criadas en libertad o al menos con un tipo de producción y de procedencia más ecológicas en sus condiciones y alimentación.

El programa de Salvados del periodista de investigación Jordi Évole, ha puesto sobre la mesa las deficiencias y prácticas de parte de la industria cárnica de nuestro país.

Es incomprensible que la Administración haga la vista gorda, a veces por falta de Inspectores o que simplemente avisen a esas explotaciones de sus visitas y sean atendidos en despachos sin realizar la inspección ocular y veterinaria a los animales que luego vamos a consumir o que van a usar esas empresas para los productos envasados que fabrican.

La reputación de Jordi Évole en las denuncias que realiza está fuera de toda duda, consiguiendo reabrir casos como el del metro que descarriló en Valencia, poniendo en la piqueta a los responsables que tuvieron que afrontar sus consecuencias.

En el último Salvados del pasado domingo, vimos una granja porcina, con animales enfermos llenos de heridas e infecciones, extremidades deformadas, muriendo de hambre y siendo comidos por el resto de cerdos, yo vi esas imágenes en un estado de estupor y shock, porque me parecía increíble que eso pudiera pasar en España. Jordi consiguió al menos abrir el debate.

El periodista intentó hablar con la dirección de la empresa El Pozo para que se defendieran y no quisieron, y yo me pregunto: ¿por qué ahora después del programa, dicen que esos animales no son para el consumo y que estaban allí para ser tratados…? Si iban a ser sacrificados…¿por qué se dejaban allí hacinados muriendo con un sufrimiento innecesario? Si eran para curarlos… ¿es normal que esos animales puedan llegar a la cadena alimentaria en esas condiciones? Yo quiero saberlo… El veterinario de Salvados contestó a la empresa: “si los animales se rehabilitan y recuperan, y después no entran a formar parte de la cadena alimentaria… entonces, ¿con qué fin pretenden recuperarlos?”…

¿Tanto tiene que ocultar El Pozo para no participar en el programa…?

No quiero imaginar qué pasa con lo que no vemos, cuáles son las prácticas de esas empresas irresponsables y por qué no existe un verdadero sistema de control…, después, vendrán enfermedades como la de las vacas locas, o la gripe aviar alertando a toda la población con recomendaciones a posteriori como la de no echar un hueso al puchero… Al menos se ha abierto el debate, allá cada cual…