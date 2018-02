Sin duda las encuestas son sufridas, aunque en general, el barómetro del Consell no les sale mal a los “desconocidos” inquilinos del Gobierno autonómico. Y me refiero a que solo el 17,8 % de los habitantes de esta autonomía sabe que está formado por socialistas y Compromís, lo cual, ese desapego, no deja de ser curioso.

En cualquier caso, la foto les sale bien si nos referimos a afinidades políticas, valoración de gestión, al maltrato por parte del gobierno de Rajoy y a la evolución de la economía.

Ahora bien, si comparamos esta encuesta con la que publicó en enero el CIS -al margen de que en ambos casos el paro es identificado amplísimamente como la mayor preocupación-, se aprecia cómo la sanidad es un problema mucho mayor para los habitantes de esta autonomía que para el conjunto de los españoles.

Y por otra parte, desde un punto de vista más cercano -más alicantino, digamos-, que a casi nadie le preocupe el tema de la lengua -del valenciano- o que la sequía sea un problema tan poco valorada en general y tan preocupante -en porcentaje- como el turismo, llama también a la reflexión.