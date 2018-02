Unos carnestoltes para no pasar frío

Echando un vistazo a las principales firmas de disfraces del mercado, está claro que en la edición de los Carnavales 2018 se llevan los disfraces más bien abrigaditos, aunque siempre habrá quien se pase por el forro de los deseos lo que vaya a estar de moda o no.

Es lo que tiene el carnaval, que es una fiesta tan transgresora que nos llega a afectar a la hora de redactar esta noticia y provoca que desparramemos un poco.

Mucho más políticamente correcta ha sido la conversación que hemos tenido con el asesor de la muy ilustre Concejalía de Fiestas del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, Don Miguel Castelló, quien todavía no ha sucumbido a las huestes de Don Carnal, aunque terminará cayendo, ya que “ir de fiesta en fiesta” es algo que no puede evitar.

El grito pecador

¡Viva el Dijous de Gras! ¡Viva la grasa! De esta forma, con este grito pecador, en estos tiempos de culto, o todo "lo bio", comienza una fiesta que continuará con el viernes con el “pregó” en la Plaza del Carmen.

El Sábado Ramblero, no sabemos si siberiano o no será la cosa para tanto -jolines con el cambio climático-, se estrenará con las actividades organizadas para más pequeños y terminará... cuando termine. Entretanto, mucha fiesta, mucha música -no pueden faltar nuestros compañeros de Los 40- y mucha solidaridad -lo que se recaude en las barras de la Rambla, por quinto año consecutivo, se donará a proyectos sociales.

Y luego vendrá el Martes de Carnaval, el Entierro de la Sardina o el Domingo de Piñata.

Una vez al año no hace daño romper con lo convencional. Es una práctica catártica, depurativa, laxante, e incluso evacuante.

Esta es la conversación con Miguel Castelló: