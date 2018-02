Lo que revelan y callan los teléfonos móviles

Ha ocurrido una vez más: una de las pruebas que se consideraban cruciales para esclarecer la presunta agresión sexual a una menor de 15 años deja más dudas que aclaraciones. La Cadena SER ha tenido acceso al primero de los informes periciales de la policía sobre el contenido de los dispositivos móviles de la denunciante y los tres denunciados, documento que no refleja apenas ninguna relación telemática entre ellos, aunque tampoco aclara si nunca existió o simplemente estas evidencias pudieron ser borradas y no recuperadas.

Aún así el informe policial sí concluye que hubo una relación sexual entre los tres investigados y la adolescente basándose en la declaración policial de esta última, y apoyando esta información casi exclusivamente en los wasap que se intercambia con su educadora y que ya obran en la instrucción aportados por la propia terapeuta. La policía también basa su hipótesis de la existencia de estas relaciones íntimas en unas notas personales encontradas en el teléfono de la denunciante.

Por el contrario no se menciona ni rastro de conversaciones de wasap, llamadas telefónicas ni otro tipo de contacto a través de aplicaciones móviles con dos de los investigados: Víctor Rodríguez y Raúl Calvo, mientras que la única vinculación que refleja este informe entre la adolescente y Carlos Cuadrado es la grabación, poco después de las siete y media de la tarde, de varios videos con la aplicación Musical-ly el mismo día de los hechos denunciados en el que la menor aparece gesticulando mientras que el joven, que también gesticula y baila al son de reggeton, acaba quitándose la camiseta y dejando ver su torso desnudo.

El informe policial hace constar expresamente en el caso de este último joven que no se ha hallado ningún rastro de contactos entre Lucho y la menor. “Ni existen conversaciones de wasap ni figura en la agenda de contactos ni se han encontrado fotos u otros archivos que pongan a ambos en relación, salvo dos videos elaborados con la aplicación musically”. Eso sí, a renglón seguido se añade que es significativo que en el terminal de este joven no se han recuperado conversaciones de WhatsApp entre el 13 de agosto y el 3 de diciembre de 2017, ignorándose los motivos, pero aparentemente debido a un borrado de datos accidental o premeditado.

Por el contrario sí se ha podido comprobar que Lucho realiza en la noche del 28 de noviembre una serie de búsquedas por internet relacionadas con información sobre delito de carácter sexual, que los investigadores policiales relacionan con la conversación que tiene menos de una hora antes con la educadora de la menor, en la que, como ella misma ha declarado en sede policial, recrimina al joven sus contactos con una menor advirtiéndole de las posibles consecuencias. Precisamente en relación con la edad de la menor la policía hace constar una conversación de WhattsApp de otro de los investigados, Raúl Calvo, con un menor que también ha declarado en el juzgado. En ella este jugador se refiere a la denunciante asegurando “que es una cría”. La policía sostiene que esta conversación “podría indicar que era conocedor, si no de la edad concreta de la menor, si de que era muy joven”.

Del teléfono de Viti solo se destaca que figura entre sus contactos una menor que también declaró voluntariamente en este caso ante la policía aportando un audio de wasap. La misma joven aparece como protagonista de decenas de llamadas cruzadas con Lucho, de lo que la policía deduce la existencia entre ambos de una relación más o menos estrecha.

Por otra parte la policía advierte en este informe de que varias conversaciones extraídas del teléfono de la menor podrían indicar la existencia de otra presunta relación entre ella y otro joven mayor de edad escasos días después de los hechos denunciados. De hecho el informe solo destaca como relevantes dos conversaciones de wasap extraídas del teléfono de la menor: la ya mencionada con este joven y la que mantiene con su educadora, que parece estar convirtiéndose en una pieza clave en la investigación. El documento policial recoge el intercambio de mensajes que mantuvo con la menor el mismo 24 de noviembre sólo unas horas después de los hechos que se están investigando. Ella le pregunta cómo está y la respuesta es “super bien!!!”. Ambas se emplazan a la sesión que iban a celebrar el domingo siguiente. Los agentes concluyen de esa conversación que “no se desprende que la menor se encuentre afectada”. A partir del día 28 comienzan ya a cruzarse mensajes sobre lo ocurrido. La menor, dice la policía, “no quiere que cualquier paso que dé la psicóloga les perjudique, expresa una gran preocupación y no desea que les echen del equipo (a los tres jóvenes de los que habla con su terapeuta)” “Por favor no hagas que se metan en líos o los echen del equipo”, escribe después de relatar a la psicóloga las relaciones que mantuvo con ellos. A lo que ésta responde “no les voy a meter en un lío pero tu deberías de ser consciente de que cuando haces eso el lio lo tengo yo y ellos y más cuando te digo que no lo cuentes”.

Tras este primer informe pericial se espera la llegada de más información que pueda obrar en los repositorios de internet (cuentas en la nube) de los implicados, dado que el actual informe advierte de que de al menos tres de los cuatro móviles analizados no cabe la posibilidad de hallar más información “por impedimento técnico de los sistemas de seguridad y archivo de datos de los terminales” de una determinada marca, mientras que cabe la posibilidad, aunque remota, de recuperar información del cuarto dispositivo correspondiente a otro sistema operativo.