Buyo es un peso pesado dentro del vestuario del Atlético Tomelloso. Tiene voz y voto el capitán auriverde y en situaciones como las que atraviesa el equipo es el primero en entonar el mea culpa, pero también es el primero en romper una lanza en favor de sus compañeros. Además, el cancerbero entendió hace tiempo que el fútbol no son como las matemáticas y que dos más dos no son cuatro, pero sí sabe muy bien que el fútbol es un deporte que juegan once contra once y que gana aquel que marca un gol más que su rival, no el que más trabaja, el que más genera o el que más lo merece.

“Es complicado definir cómo está el equipo. Lo ves entrenar y es alucinante; el ambiente, el trabajo, la competencia…pero anímicamente está jodido porque no terminan de salir las cosas en forma de resultados. Es lo que tiene la dinámica mala, que nos generan una ocasión y nos marcan. Ahora nos cuesta más generar ocasiones y viene condicionado por el miedo a no fallar”, explicaba Buyo sobre el momento del equipo.

Cuestionado por cuál es el problema que atiza ahora mismo al Atlético Tomelloso, el portero señalaba, entre risas, que “si supiéramos cuál es el problema ya estaría resuelto. Quizá la confianza sea un factor clave porque con confianza te sale todo. No jugamos mal del todo e incluso llegamos a dominar, pero los pequeños detalles nos marcan la diferencia como los dos goles del otro día. En el momento que pulamos detalles de concentración tendremos mucho ganado”.

Una vez indagado sobre el posible problema llegan las soluciones. Y, ¿cuál es la solución para este Atlético Tomelloso”. Pues según Buyo, “la solución es ganar un partido. En cuanto que veamos la luz afrontaremos la liga de otra manera. Y en cuanto se adapten los fichajes, irá la cosa a mejor”. En este sentido se mostraba optimista ya que “estoy convencido de que saldremos adelante. Además el grupo está unido y vamos todos a una”. Todos a una significa que “estamos todos con todos, no solo con el mister, sino con todos los compañeros. No es momento de criticar a nadie. Darío confió en nosotros para formar el equipo y nosotros confiamos en él y en los compañeros”.

Sin embargo, tirando de empatía y poniéndose en la piel del aficionado,Buyo entendía a todas las parte. “Si te pones en la piel del aficionado hay que entender que llevamos sin ganar desde noviembre. Por eso, asumimos las críticas desde el primero hasta el último y están en todo derecho de exigirnos”, subrayaba el portero mientras mandaba un mensaje a la afición. “No sé si servirá o no, pero quiero mandar un mensaje de tranquilidad porque el equipo está trabajando bien y ese fruto tiene que llegar. Trabajamos demasiado bien y tarde o temprano tiene que llegar la recompensa”.