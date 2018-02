La Ciuden finaliza todos los proyectos de investigación previstos

Los trabajadores de Ciuden reclaman nuevos proyectos de investigación que permitan recuperar la actividad de la fundación.

Actualmente, no hay ninguna iniciativa en manos de los ingenieros que se limitan, dicen, a realizar informes de eficiencia energética para el IDAE, una tarea que no se corresponde con los objetivos fundacionales de la CIUDEN y por la que, además, la entidad no percibe, extrañamente, ningún ingreso.

El presidente del comité, José Miguel Gonzalez reconoce que, hasta la fecha, la dirección no se ha interesado por ninguno de los tres proyectos experimentales propuestos por la plantilla y, tampoco ha mostrado ninguna intención de buscar nuevos proyectos de investigación. De hecho, no entienden por qué no se generan consorcios que permitan utilizar las instalaciones en Cubillos del Sil como plataforma para la experimentación previa a la producción industrial de muchas iniciativas formuladas por compañías privadas.

González ha explicado la situación actual de la Ciuden, uno de los proyectos estrella del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ante los militantes de la agrupación del PSOE de Ponferrada.

El secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón ha participado en este foro para demostrar el compromiso socialista con el proyecto de CIuden. Presentarán mociones y propuestas en el Congreso y el Senado para conseguir que la fundación deje de estar paralizada por una cuestión de voluntad política.

'No puede ser que países como Islandia, con menor capacidad y potencial de investigación, se haya hecho con la mayor parte de las propuestas experimentales europeas' insiste Cendón quien de paso también ha defendido la necesidad de infraestructuras de comunicación como la A-76 Ponferrada-Ourense o la elaboración de un plan específico para el crecimiento de la comarca del Bierzo.

La Ciuden ha sido el asunto del primero de los foros que pretende organizar la agrupación socialista de Ponferrada para analizar temas de interés en el municipio y la comarca y con el que su nuevo secretario, Olegario Ramón, quiere 'revitalizar la actividad del partido' en la capital del Bierzo.