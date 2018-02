Se hace oficial la OPE más voluminosa de Osakidetza

Con la publicación en el Boletín Oficial de las Bases Generales de esta convocatoria, se hace oficial el acuerdo alcanzado por Osakidetza con el Sindicato Médico, SATSE y UGT para realizar en junio la Oferta Pública de Empleo más importante en la Historia del Departamento, por su volumen. La semana que viene se publicarán las Bases Específicas y, para entonces, se espera, además, la resolución definitiva de otra OPE, la de 2014/2015.

Ahí, precisamente, radica hoy la demanda de sindicatos como SATSE, con más de 200 personas pendientes de que su plaza provisional se adjudique vía Boletín. No es la única categoria en la que no se han resuelto las plazas definitivas de la última OPE, hay que sumar Fisioterapia y Auxiliar Administrativo. En total, casi 450 personas entre plazas libres o de promoción interna. El compromiso de Osakidetza es que se publique también la semana que viene, pero de no ser así los sindicatos exigirán la devolución de las tasas de quien, a la espera de una resolución, se tiene que apuntar a la siguiente OPE. De momento, confían en la palabra dada, pero lo que tienen claro es que la web de Osakidetza "va a echar humo".

Va a ser la oferta más importante de Osakidetza en su historia, con esas más de 3.335 plazas repartidas en 21 categorías profesionales, siendo 302 para Promoción Interna.. La novedad este año, además, que se recoge en este Marco General, es que se puede guardar la nota. Las personas aspirantes que obtengan una nota igual o superior al 50%, tendrán la opción de mantenerla o mejorarla en las pruebas de la convocatoria 2018-2019. El único requisito es aprobar ambos procesos.