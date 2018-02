Bilbao, segundo mejor destino turístico europeo 2018

La ciudad de Wroclaw ha obtenido 41.148 votos para alzarse con el premio europeo al mejor destino turístico, el "Trendiest destinations in Europe. Best places to travel in 2018". En segundo lugar ha quedado situada Bilbao con 39.845 votos y en tercer lugar, la ciudad de Colmar, en Francia, con 32.185 votos.

El plazo para votar por el mejor destino europeo ha concluído este jueves, 8 de Febrero. Entre las 20 candidatas con las que competía Bilbao, se encuentraban también Viena, Paris, Edimburgo, la eslovena Bohinj o Riga.

En anteriores ediciones de Best European Destination, han resultado ganadoras del título de mejor destino europeo las ciudades de Oporto (2017), Zadar (2016) y Burdeos (2015).

El Alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha felicitado -a través de las redes sociales-, a la ciudad de Wroclaw.