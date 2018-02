El Efesé pierde con el Meizhou Meixian en un partido aburrido con muchas rotaciones

Partido aburrido el vivido en el Estadio Municipal Cartagonova esta tarde de miércoles a beneficio de la AFCT. El Efesé acabó perdiendo ante un conjunto, el entrenado por Juan Ignacio Martínez, que se encuentra en plena pretemporada. Los chinos se tomaron el partido a un nivel más competitivo mientras que el Efesé, pese a tener el control del partido durante la mayor parte de los minutos, jugó con el freno de mano echado. Un partido a estas alturas de la temporada lo único que podría traerle al equipo albinegro son problemas en forma de lesiones. Por suerte no fue así.

Monteagudo rotó mucho y dio minutos a una decena de jugadores del filial. La afición también pudo ver por primera vez a Craninx, que encajó un gol, y a José Gaspar, los dos últimos fichajes de este mercado invernal. Poco se pudo ver de ellos, en un partido que tuvo poco nivel de exigencia. El once titular del Efesé fue el siguiente: Craninx, Julio, Moisés, Josua, Morros, Cordero, Diego Benito, Teddy, Damián, Cristo y Moussa.

FC Cartagena

Comenzaba el partido con un disparo de Cristo que se marchaba fuera. Más tarde, Damián tuvo un par de ocasiones dentro del área pero no le salieron. En una no supero a la defensa y en otra su disparo no salió demasiado fuerte. En esta primera parte se pudieron ver detalles de calidad de Teddy, uno de los mejores del Cartagena mientras estuvo en el campo, por ejemplo, en un 'eslalon' en el que se fue de hasta cuatro jugadores chinos. Otro que dejó destellos fue Moussa, con un maravilloso sombrero que animó un poco a la afición del Efesé en una tarde muy fría.

Tras otro disparo de Damián que se envenenaba tras rebotar en la defensa, el jugador del filial pondría el colofón a los mejores minutos del FC Cartagena con el único gol albinegro, después de rematar a placer un rechace del portero chino Xao a un disparo del Efesé. A los pocos minutos Teddy pudo poner el segundo, pero se cayó al suelo cuando regateaba al portero en el uno contra uno.

FC Cartagena

Tras estas ocasiones, el Efesé bajaba los brazos y fruto de esta relajación llegaba el primer gol chino, anotado por Muriqui, solo diez minutos del gol del Cartagena. Entraron Adama y José Gaspar por Cristo y Cordero, pero no se notó demasiado. Craninx hizo un paradón en un mano a mano con Muriqui tras un fallo de Adama y Damián cabeceó al poste un gran centro de Teddy tras regatear a un jugador.

En la segunda mitad entraron Kuki Zalazar, Dani Abalo, Zabaco y Alberto Aguilar. El Cartagena tenía el balón pero no llegaba con peligro a la meta china. Cuando se llevaba jugada una hora de partido entraron Owusu, Tote y Valero. Durante este tiempo lo único destacable fue un remate de cabeza alto de Zalazar en buena posición que se iba alto. El Efesé no dejaba de caer en la trampa del fuera de juego una y otra vez.

Después entraron también Aketxe y Marcos, y a los cinco minutos los canteranos Morago, Mauro y Kuki. A partir de aquí, fue el conjunto chino el que dominó, durante el último cuarto de hora. Primero Aloisio disparaba dentro del área a un pase cruzado, mientras que Chen estrellaba en la madera un disparo lejano. Aketxe lo intentaba con un disparo que atrapaba Xao plácidamente y después sería Aloisio, brasileño, quien disparaba otra vez cruzado.

Cuando solo quedaban cinco minutos para el final, Aloisio marcó un gol muy similar al del Cartagena, aprovechando un rechace de Marcos a un disparo previo. A partir de aquí el partido se acabó, y no hubo ninguna reacción port parte del Efesé. Al final, derrota en un partido amistoso del que no se puede sacar ninguna conclusión deportiva, pese a que se pudo ver a los dos últimos fichajes del Cartagena. Los aficionados también pudieron ver a algunos de los chicos del filial en el Cartagonova.

FC Cartagena

Lo único positivo, el dinero recaudado para el fomento de las bases cartageneras y volver a ver a Juan Ignacio Martínez en el Cartagonova, que fue homenajeado por las peñas. Lo más divertido, escuchar a los jugadores gritando en chino, lo peor, la gente quejándose de los fallos de los jugadores en un amistoso e incluso, increpando a Monteagudo.