"No había nada sobre la llegada del AVE a Cartagena", según Castejón

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón ha valorado que el ministro de Fomento se trasladase este miércoles al Ayuntamiento de Cartagena a decirle "la verdad de que no había nada sobre la llegada del AVE a la ciudad".

Una sinceridad de la que sin embargo, según Castejón, no ha hecho gala el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Mirás de quien dice "ha faltado a la verdad cuando dijo que este año 2018 comenzarían las obras para la llegada de la Alta Velocidad a Cartagena.

La alcaldesa ha recordado que el presidente de la Comunidad anunció el pasado verano, en una reunión con los empresarios de Cartagena, que las obras del AVE comenzarían este año, algo que no se ha cumplido y que ni siquiera estaba previsto, según se desprende de lo dicho por el ministro de Fomento.

La alcaldesa también ha querido puntualizar el malestar que le produjo el hecho de que "los representantes de los empresarios de Cartagena y su Comarca, que habían sido invitados a la reunión, no asistieran, por haber sido vetados desde el gabinete del Presidente de la Comunidad Autónoma y el del Ministerio", "cuando yo he ido a San Esteban o a un Ministerio, no se me ha ocurrido vetar a nadie, porque no estoy en mi casa, y algo así no volveré a tolerarlo", aseguraba Castejón.

La próxima cita que espera ahora la alcaldesa es la reunión de la Comisión Técnica, con el Ministerio y ADIF, para estudiar la llegada del AVE a Cartagena.