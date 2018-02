La juez exime a José Alberto Díaz a que declare como investigado

La juez titular del juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, María Celia Blanco, ha dictado un auto por el que rechaza el recurso interpuesto por la representación legal de los partidos denunciantes de Unid@s se Puede y XTF- NC por el que se solicitaba citar al actual alcalde lagunero, José Alberto Díaz, en calidad de investigado en el denominado 'caso grúas'. En dicho documento, al que ha tenido acceso la SER, se reitera que el actual alcalde "no firmó ninguno de los tres decretos que se están investigando por lo tanto, no sería el autor de la presunta prevaricación cuya instrucción es la que se está llevando a cabo; por lo que no procede oír al citado como investigado".

Seguir leyendo