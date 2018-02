Vitolo: "Debemos minimizar errores"

Cambio de chip en el CD Tenerife. Con la llegada de Joseba Etxeberría el grupo está tratando de recobrar sensaciones y buscando ese aire fresco que el técnico vasco trata de insuflar en el primer equipo blanquiazul. Algo a lo que hoy se ha referido Vitolo, quien comentó que “al mister le gustaría implantar muchas cosas, pero la principal a día de hoy es la más importante y no es otra sino la fuerza, la solidez, la fuerza y la garra que un grupo necesita para salir de la situación donde nos encontramos ahora mismo. Si eso existe en el grupo a buen seguro que nos ayudará ante cualquier rival”, manifestó el centrocampista.

La marcha de Martí hizo daño al grupo tal y como explicó el jugador de Valleseco: “Nosotros estuvimos con el hasta el último momento, por lo que es lógico que duela su marcha. Pero esto es fútbol y el club en momentos determinados toma este tipo de decisiones. Le hemos despedido de una manera muy cariñosa y ahora todos estamos centrados en echar una mano al nuevo cuerpo técnico pues esto es algo en lo que también estamos inmersos los jugadores”, argumentó.

Pero lo que quiso dejar claro el seis blanquiazul es el momento en el que se encuentra el equipo, no queriendo confundir el momento que se vive actualmente pues según Vitolo “la situación es delicada y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Lo que no debemos es confundirlo con una situación crítica. Quedan muchos partidos y la situación requiere de mucha concentración y de minimizar errores para que esto no pase a ser una situación crítica. Somos conscientes de la situación en la que nos encontramos pero sabemos que podemos sacar esto adelante”, sentenció.