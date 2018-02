El alumnado del IES Luis de Góngora, de paseo por 'Corduba'

Alumnas y alumnos del IES Luis de Góngora se han colocado hoy sus túnicas y armaduras para pasear por la Córdoba romana. 'Conociendo Roma en Corduba' es una iniciativa del bachillerato de Artes que ha tenido su primera parada ha sido el Templo Romano de Claudio Marcelo. Y de ahí a diferentes puntos de la ciudad, hasta ocho, que cada uno de ellos han ido explicando representando a diferentes personajes de la historia de Roma.

Para la profesora y pintora Carmen López, se trata de "sacar la enseñanza a la calle. Es lógico explicar Roma 'in situ', algo que podemos hacer en nuestra ciudad. La idea de hacerlo disfrazados es que como estamos en carnaval, y en nuestras clases también enseñamos la indumentaria romana, hemos pensado que sería bueno. Y ellos han trabajado para hacerlos".

Desde principios del año 2000 se está impartiendo el bachillerato de Artes en el IES Luis de Góngora, tanto diurno como nocturno. "Por aquí han pasado muchísimos alumnos que ahora son eminencias en el mundo de las artes".

Claudia se ha caracterizado como una gladiadora, un disfraz que se ha fabricado con goma eva. "Siempre me ha gustado el mundo del arte y por eso he elegido este bachillerato". Otra alumna, Sheila, no pierde el ánimo con los mensajes que hablan de escasas oportunidades en estos estudios. "Claro que tienen futuro, pero hay que esforzarse desde el primer día y avanzar cada vez más". Entre sus planes, está estudiar Bellas Artes o un grado de diseño y anminación 3D.