La Comisión en Defensa do Común realizará el reférendum sobre los muelles si no lo hace el Concello

La Comisión Aberta en defensa do Común celebrará una consulta ciudadana sobre los muelles portuarios que serán recalificados en caso de que el Ayuntamiento no anuncie su puesta en marcha antes del mes de Abril. Denuncian que el gobierno local no está cumpliendo con las mociones aprobadas en pleno que pedían su celebración.

La pregunta sería "está vostede de acordo coa devolución gratuita ao concello da Coruña para uso público de La Solana e Hotel Finisterre, cando acabe a concesión en 2017, de todos os terreos portuarios a desafectar, do cárcere, e ds terreos do campo da Estrada" y además que el Estado asuma el coste íntegro y las deudas del Puerto Exterior de A Coruña, así como sus conexiones.

En el mes de abril convocarán una marcha cívica desde el hotel Finisterre hasta el Campo de A Estrada