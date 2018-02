La suerte de la lotería vuelve a Elche

En el sorteo de la Bono Loto de ayer miércoles 7 de febrero apareció un máximo acertante de Primera Categoría, 6 aciertos, y único en España. El boleto ganador ha sido validado en la Administración de Loterías nº24 de Elche situado en la calle Doctor Caro, 93. Un vecino de la ciudad ha ganado un premio de 587.398 euros único en España en la Bono Loto.

La dueña de la administración, Rosa Jarque, ha asegurado que aunque no es la primera vez que dan un premio de esta categoría, está muy contenta pero ha lamentado que aún no conocen al afortunado o afortunada ya que no ha acudido a la administración.