Can Jeroni acoge las 'Jornadas de Conciencia Siria, cinco años de guerra'

El Centre Cultural Can Jeroni de Sant Josep (Ibiza) dedica dos días a celebrar las 'Jornadas de Conciencia Siria, cinco años de guerra'.

Así, este viernes a las 20.30 horas se proyectará la película 'Insyriated (Alma Mater)', en versión subtitulada y que se estrenará en España tras cosechar importantes premios en festivales de cine.

La película, obra del belga Philippe Van Leeuw (2017), explica la historia de Oum Yazan, una madre de tres hijos atrapada en su casa en una ciudad asediada. A pesar de ello, convierte su apartamento en una zona segura para familia y vecinos.

Cuando las bombas amenazan con destruir el edificio, los francotiradores convierten los patios en áreas mortales y los ladrones hacen también acto de presencia. En su película, el director consigue golpes de efecto usando primeros planos, logrando que los actores expresen un "horror indescriptible".

Según el Consistorio, se trata de la vida de muchas personas que viven en Siria, reflejada de manera real en la obra de Van Leeuw. El film ha ganado varios premios, como los del público en los festivales de Berlín, Copenhague y Sevilla.

CONCIERTO DE ASHTI ABDO

Desde el Ayuntamiento han recordado que el sábado a las 20.30 horas, dentro de las Jornadas, actuará en Can Jeroni el artista sirio Ashti Abdo (Aleppo, 1982), que a través de sus composiciones y piezas tradicionales del Kurdistán, propondrá con su música un viaje a su tierra natal que tuvo que abandonar debido a la guerra.

Su repertorio se completa con temas de Turquía o Azerbaiyán y además presentará su obra Beja sobre la guerra en Siria. Según han explicado desde el Consistorio, la música acompaña a Abdo desde su infancia y refleja su condición de contador de historias.

El artista explicó recientemente que 'Beja' en kurdo significa contar una historia. "Nunca se podrá entender el sentido de una guerra con una canción, pero he querido dar voz al sufrimiento de mi país y, aunque estoy lejos del peligro, he sentido que era mi deber y lo he hecho con el alma", expresó Abdo.

La música siempre formó parte de la vida de este cantante. Toca el instrumento típico de la zona, tembur o saz, desde muy joven. Abdo interpretará temas de diferentes zonas, la "mayoría kurdas", con las que transmitirá tanto sentimientos alegres como tristes.