El PP le pide a Moreno y Puñal que dejen su acta de diputados

El presidente del Partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena, ha aprovechado esta mañana una comparecencia ante los medios de comunicación en la capital para pedir de nuevo a Miguel Moreno y a Enrique Puñal que una vez que se han marchado al grupo de no adscritos en la Diputación devuelvan su acta de diputados. "Creo que una de las consecuencias es que ese acta, que tiene muchos votos detrás del Partido Popular, sea devuelta. Ésta le debería servir para representar y defender los intereses del ideario del Partido Popular y también de los concejales y concejalas de las comarcas a las que ellos representan" ha señalado Requena.

El presidente del PP ha presentado esta mañana en la sede provincial de la formación, en la calle San Clemente, una campaña regional que trata de denunciar la alta tasa de desempleo que existe en Andalucía y que no consigue aminorar el Partido Socialista, al frente del Gobierno regional. En la comparecencia ha reconocido la crisis interna de su formación que procura dar por zanjada, aunque insiste que él no ha querido nunca que nadie se fuese. Precisamente sobre las bajas, el líder del PP jiennense señala que finalmente no se ha ido la mitad del partido, tal y como avisaba hace unas semanas Moreno, líder de los críticos. "Viven más de las cuentas abultadas que de las realidades. Hablan de 90 y ves la foto y hay 30 o 40, se cuentan los mismos dos o tres veces. Yo no soy la Santísima Trinidad y hay algunos que quieren vender que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo", ha dicho Requena.

Según el líder de los populares, el alcalde de Porcuna optó por irse porque era una decisión que ya tenía tomada, aunque lamenta que lo haya hecho en una fecha desafortunada porque el PP está creciendo. En ese sentido, señala el presidente que el balance de afiliados tras las crisis es positivo, con más llegadas que salidas.

Por último, el líder del PP de Jaén ha recalcado en varias ocasiones que ahora tienen una organización más plural, más abierta y mucho más democrática que antes del último congreso.