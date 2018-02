Las obras llegarán después de Semana Santa

El Ayuntamiento de Jaén ha presentado este lunes los detalles de la interveneción en la plaza del Pósito, una de las más céntricas de la ciudad, en la que se invertirán 202.500 euros. Las obras comenzarán después de Semana Santa y durarán tres meses y se actuarán sobre 1.115 metros cuadrados. Esta actuación entra dentro del arreglo que también se llevará a cabo en la contigua Plaza del Deán Mazas y en la calle que une a las dos plazas, Cronista Cazabán.

Planos de la nueva plaza del Pósito. / Radio Jaén

La Teniente de alcalde y concejala de Servicios Técnicos Municipales, Rosa Cárdenas, ha indicado que en esta intervención se priorizará la accesibilidad ya que en la actualidad se encuentra en un estado deficiente en cuanto a la mezcla de usos tanto para los peatones como para los vehículos que circulan por este punto. De hecho, se rebajará el desnivel actual que pasará de un 12 a un 3%. De esta manera, estará al mismo nivel que la calle Pescadería, reduciendo la altura en al menos un metro.

La parte de arriba, que ocupan los bares y locales se salvará con un pasillo de dos metros de ancho que circunvalará quedando como un mirador que dará a esta nueva plaza del Pósito, manteniendo el principal referente de la columna central. El acceso rodado se limitará a las cocheras del hotel Xauen y a las de la calle Cronista Cazabán que solo podrán netrar por la calle Joaquín Tenorio. Los naranjos de la plaza del Pósito serán sustituidos ya que, según Cárdenas, "no se encuentran en buenas condiciones" por lo que se reemplazarán por grandes magnolios.

Plaza del Deán Mazas

La concejala también se ha pronunciado sobre la controvertida reforma de la plaza del Deán Mazas que ha sido criticada por la oposición y por numerosos colectivos ciudadanos. De hecho, se han reunido ya más de 4.600 firmas a través de la plataforma change.org para impedir su reforma. Sobre la eliminación de tres de los cuatro jardines, Rosa Cárdenas asegura que solo se van a eliminar "arbustos". Sin embargo, sobre los planos, se contempla la tala de 19 árboles.

Por su parte, la Asociación de Empresarios de Restaurantes, Cafeterías y Bares de la provincia de Jaén, ha emitido un comunicado en el que asegura que desconoce como se reformará esta plaza y remarca que no han demandado más espacio para las terrazas.

Críticas del PSOE

El secretario local de los socialistas, Julio Millán, ha asegurado que el PP quiere destrozar la plaza del Pósito y remarca que "no entendemos la urgencia en hacer la obra, ni su priorización ni a quién se beneficia". Exige que la tradición de la plaza no se pierda para que "no pase con ella como con el antiguo Teatro Cervantes". Por último, insiste en que los afectados por las obras deben conocer el proyecto para que sea una iniciativa que tenga el mayor consenso.