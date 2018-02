Fragoso:" Este club es increíble, cobramos al día y sólo se habla de fútbol"

"En el Cacereño todavía me deben dinero, tuve que denunciar mi contrato en la Roda, San Roque y Lleida". Estos han sido los últimos equipos donde ha militado Dani Fragoso, nacido en Mataró, Barcelona, hace ahora 35 años. Su vida deportiva ha sido tan intensa como variada. Ha militado en equipos como Barcelona B, Cádiz, o Melilla. Los últimos años están siendo los peores, pero no por las ciudades, si no por los problemas en los equipos donde ha militado.

En el Cacereño, donde acudió para jugar el play off de ascenso, no cobró ni un solo euro en el mes que estuvo. Después en La Roda, San Roque o Lleida tuvo que denunciar su contrato por falta de pago. Y ahora por primera vez, en Tercera División, reconoce que está viviendo una etapa muy tranquila en lo económico y enormemente ilusionante en el plano deportivo.

"En este club no estamos teniendo ni un solo problema de cobro; que tenía que ser lo normal pero, desgraciadamente no pasa en otros clubes lo que en Jaén está ocurriendo, ya que los últimos días de cada mes cobramos lo estipulado y todo gracias al enorme trabajo del consejo de administración”, ha señalado en Radio Jaén.

Por otra parte, el jugador ha reconocido que por "primera vez en mucho tiempo no oye en el vestuario hablar de dinero y si de fútbol, solo de fútbol y así da gusto".