Una estudiante leonesa gana su primer juicio antes de terminar la carrera de Derecho

Elisa Castiello, una joven leonesa de 22 años, está pletórica. Pese a que aún no ha acabado la carrera de derecho, ya sabe lo que es ganar un juicio. Y lo ha hecho ella sola, defendiéndose a sí misma. "Cuando me enteré, me eché a llorar", ha reconocido este jueves en 'La Ventana', donde fue entrevistada después de que nuestros compañeros de ILeón hicieran pública la noticia.

El pasado verano, Elisa comenzó a trabajar como socorrista en la piscina municipal de Cremenes, en León, pero en julio, tras un accidente de moto, tuvo que cogerse la baja. Cuando volvió, el ayuntamiento de esta localidad la despidió "por bajo rendimiento". Pero Elisa no se quedó de brazos cruzados.

Denunció al Consistorio por despido improcedente, se preparó su defensa y acudió al juicio ella sola. "El juez preguntó: ¿El abogado de la parte demandante?, ¿no está? Yo le dije que era yo misma y él se echó a reír", ha comentado la joven.

Tras cursar los tres primeros años en su ciudad natal, Elisa ha decidido terminar la carrera en Galicia, en la Universidad de Vigo. "Era un caso que me afectaba a mí misma y sales con más coraje a defender una situación cuando crees que es justa", ha añadido.