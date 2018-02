Viveiro da luz verde a retirar el nombre de Pedrosa Latas al colegio de Celeiro

El concello de Viveiro acordó en el pleno de la pasada tarde, con los votos a favor de todos los grupos municipales a excepción del PPdeG, que se abstuvo, dar luz verde a la petición del CEIP Antonio Pedrosa Latas para cambiár la nominación del centro a CEIP de Celeiro en atención a la Ley de la Memoría Histórica.

La alcaldesa de la localidad mariñana, María Loureiro, tildó de cobarde la posición del PP al abstenerse y acusó al portavoz del grupo, Antonio Bouza, de “no mojarse”. Además, explicó que el centro solicitó el cambio tras acordarlo el claustro de profesores y el consello escolar y que la última palabra la tiene la consellería Educación que es quien tiene las competencias para modificar el nombre. Por otro lado, apuntó que independientemente de la postura personal del gobierno local, la ley está para cumplirla.

Por su parte, el Partido Popular argumentó su abstención en que las gestiones de Pedrosa Latas, siendo procurador de las Cortes franquistas, favorecieron varias inversiones para Viveiro, entre ellas citó la construcción de viviendas sociales y del colegio de Celeiro, o su mediación para un crédito que permitió la construcción del primer arrastrero de Celeiro.

“Malo, malo para Viveiro non foi” aseguró Bouza para añadir en otro momento de su intevención que “fixo polos vecinos de Viveiro bastante mais do que os que se limitan a pedir a modificación”. Bouza también reflejó que parte del vecindario no está de acuerdo con este cambio.

Por parte de los no adscritos, Manuel Galdo, restó relevancia a las posibles gestiones de Pedrosa Latas para conseguir inversiones para la localidad e hizo hincapié en que lo que que habia que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión es su perfil político y si “facía viaxes no camión o estaba na casa tranquilamente”, señaló en referencia a la represión y fusilamientos antes y después de la guerra.

El concejal de Son Viveiro, Luís García, recalcó coincidió con el planteamiento de los concejales independientes y observó que no merecía la pena hablar de este personaje y abundó en que hay documentación suficiente sobre su biografía.

El ayuntamiento valoró a la hora de tomar esta decisión un informe favorable de secretaria al respecto de la aplicación de la ley de memoria histórica en este caso y otro del cronista oficial, Carlos Cal, en el que se pone de relieve la vinculación de de Pedrosa Latas con el Movimiento Nacional antes y después de la guerra civil.

En el año 2015 el concello de Lugo retiró a Pedrosa Latas la Medalla de Oro de la localidad, en la misma votación en la que retiró todos los honores a Francisco Franco.