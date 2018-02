Impiden recoger firmas para una ILP contra los incendios a las puertas del edificio de la Xunta en Lugo

Dos activistas, que instalaron una mesa para recoger firmas a favor de una Iniciativa Legislativa Popular para la Defensa del Bosque Autóctono y la lucha contra incendios forestales en la explanada que da entrada al edificio administrativo de la Xunta en Lugo, en la ronda de la muralla, tuvieron que llevar hasta la acera dicha mesa al invitárseles a abandonar el lugar.

Desde la jefatura territorial de Presidencia se les apremió a dejar libre ese espacio “público” que da acceso al edificio administrativo, consigna que les trasladaron los vigilantes de seguridad.

Ya llevaban sobre cincuenta firmas al filo de las once de la mañana, cuando se vieron obligados a desplazarse a la acera de la Ronda de la Muralla donde continuaron con la captación de signaturas.

Uno de los activistas era el dirigente de CIG-Construcción en Lugo, Alfonso Losada, quien se quejó de que esa “explanada” de la Xunta es “un espacio público que es de todos, simplemente es una recogida de firmas y no andamos vendiendo lotería, no andamos haciendo ninguna otra actividad de otro tipo”. “Me parece surrealista”, clamó.

Losada ha concretado que esta ILP que pretenden dirigir al Parlamento de Galicia está promovida “por la Alianza por un Rural gallego vivo y en la que forman parte ADEGA, CIG, FRUGA, y un amplio abanico de entidades más y nuestra sorpresa fue cuando nos dicen que no podemos seguir aquí para la recogida de firmas porque tenemos que tener una autorización previa de la Xunta”, se quejaba el sindicalista.

“Estamos en un espacio público, donde no le hacemos daño a nadie. Fue el guardia de seguridad, desde presidencia, el que nos comentó que teníamos que comunicar eso y desde presidencia nos han dicho que al no haber comunicación previa no nos van a permitir estar aquí”, ha protestado finalmente Losada.

Convenios provinciales de construcción

La Federación de la Construcción y de la Madera de la CIG ha anunciado su negativa de firmar los tres convenios colectivos provinciales negociados en conjunto estos días, de edificación y obra pública, materiales y prefabricados y comercio de la construcción. El responsable de la Federación de Construcción de la CIG en Lugo-A Mariña, Alfonso Losada ha acusado a la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción, que negocia por la parte empresarial dichos convenios, de intentar (con el apoyo de CCOO y UGT) "liquidar la negociación colectiva en la provincia al negarse a entrar en cualquier tema que esté regulado por el Convenio Estatal de la Construcción".

Esta firma es, según el sindicalista, "la ratificación de lo aprobado en Madrid" y considera que "la aceptación definitiva de la reforma laboral del PP, aceptando las exigencias de la patronal" va a impedir que en el nuevo convenio se introduzcan mejoras que permitan a Lugo salir de la cola en el sector con diferencias que superan los 800 euros anuales con los trabajadores de Ourense, 1.100 con los de A Coruña y 1.300 con los de Pontevedra.

Desde el sindicato han criticado además que la patronal se niega "a negociar propuestas como la regulación de las solicitudes de las vacaciones, las excedencias, licencias por enfermedad u horas extras", entre otros