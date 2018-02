Dreyer: "Nuestra existencia no tiene que depender de los títulos"

El Urbia Palma encara con optimismo un mes clave en cuanto a los objetivos de la temporada. Este sábado en Son Moix los mallorquines reciben a un histórico como es el Vecindario, equipo que no está pasando por su mejor momento. Sumar la decimoséptima victoria consecutiva se antoja clave para llegar bien de ánimos a la Copa del Rey y para jugar dos encuentros claves ante el Unicaja almería y Teruel. Marcos Dreyer, entrenador del Urbia, afirma que no quiere perder, aunque mucha gente piense que puede ir bien como forma de aviso.

"Perder no es bueno nunca. Dirán que hemos ganado dieciséis partidos seguidos, pero yo quiero ganar diecisiete. Si perdemos nos afectará porque no queremos", comenta Dreyer. Para ello, el sábado juegan ante el Vecinadio. Un histórico del vóley que no está cuajando una buena temporada y que vienen aquí porque creen que pueden ganar: "Hoy ya están aquí, lo que dice lo importante que es para ellos este partido. Necesitan sumar aquí".

A finales de mes se juega la Copa del Rey y Dreyer confiesa que todo el equipo ya piensa en ella: "Es normal, desde enero todo el grupo piensa en la Copa. Nos gusta ser los favoritos. No es una presión, estamos disfrutando del momento y cada partido se demuestra que no estamos solos". Esto último, el apoyo de la afición, es una característica que Dreyer destaca por todo lo alto: "Se ha creado un sentimiento de ser el equipo del pueblo. Tenemos gente muy nuestra que estaría con nosotros en las malas".