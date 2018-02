PP y C's critican que sean "cabeza de turco" para esconder las discrepancias del Pacte

El Partido Popular y Ciudadanos critican que el Pacte les está utilizado como "cabeza de turco para esconder las discrepancias entre las tres formaciones de izquierdas", PSIB, Podem y Més, que califican de "radicales, independentistas y populistas". Además, ambos partidos coinciden en que todavía es "muy pronto", cuando queda un año y medio de legislatura, para hablar ya de quién gobernará tras las elecciones autonómicas de 2019.

Esta semana PSIB, Més y Podem han hecho balance dels "Acords pel Canvi". En el PP, la diputada, Marga Prohens les recuerda que el decreto de catalán en la sanidad pública es el último problema que tienen sobre la mesa en el Pacte.

Tanto Prohens como el diputado de Ciudadanos, Xavier Pericay, coinciden en que se trata de una táctica para ocultar sus problemas internos.

Por cierto, que Pericay se sorprende además que los partidos de la izquierda no mencionen a El Pi, Proposta per les Illes, en el pacto de derechas de PP y Ciudadanos. Cree que se lo reservan en caso de que no tengan los votos suficientes para formar mayoría.