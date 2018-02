Los colectivos del Mar Menor coinciden en que es urgente buscar soluciones al Mar Menor, pero no en cuando y como hacerlo

Miguel Padilla, presidente de la organización agraria COAG, Antonio Plaza, presidente de la Federación de Asociaciones del Mar Menor, Diego de Haro, vicepresidente de la misma Federación y hostelero, Ángel Monedero, presidente de Federación de asociaciones de vecinos de Cartagena y comarca, Isabel Rubio, Portavoz del Pacto Mar Menor, Francisca Giménez, miembro del Comité de asesoramiento Científico y Antonio Luengo, director general del Mar Menor han pasado por La Ventana, donde cada uno ha expuesto su punto de vista, lo que considera que se debe hacer pasa salvar el Mar Menor.

Todos coinciden en que es importante ponerse de acuerdo y buscar soluciones, pero otra cosa es como y en que tiempo.

"El objetivo es recuperar un sistema vivo, no plantear la recuperación del Mar Menor en una operación de maquillaje para clarear las aguas de cara al verano" señalaba Francisca Giménez, del Comité Científico, quien además decía no entender como el sector agrícola no está liderando la recuperación del Mar Menor. Asegura que no hay que tener prisa, hay que tomar decisiones basadas en el conocimiento.

Un sector que si tiene prisa es el comercial y hostelero. Sus representantes en el debate, señalaban que se han creado muchos problemas a los pequeños negocios y se sienten abandonados por los poderes públicos por lo que piden soluciones lo antes posible.

El presidente de la Federación de asociaciones de vecinos de Cartagena y comarca señalaba que "tenemos que darnos la mano y buscar soluciones integrales"

El director general del Mar Menor señalaba que solo con observar la diversidad de opinión que hay en un debate pequeño como este se puede imaginar lo difícil que es tomar decisiones en torno a un ecosistema en el que confluyen tantos intereses sociales y económicos. Antonio Luengo dice que es momento de colaborar.

Miguel Padilla de COAG reconocía que buena parte de los problemas proceden de la agricultura, pero considera que hay más actores implicados que deberían sentarse y reconocer el problema, sin eso, decía es difícil adoptar soluciones.

Por último, Isabel Rubio del Pacto Mar Menor señalaba que se trata de un ecosistema que hay que hacer que viva, sin tener en cuenta que hay un sector que va a ganar más o menos. Se trata, ha dicho, de que no pase lo de Portman por "miedo" a perder su empleo. Rubio insiste en que la solución no es abrir las golas y si parar los vertidos.