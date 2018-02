Silvia Marsó protagoniza este viernes en Palencia ‘24 horas en la vida de una mujer’ de Zweig

Los programación del ‘Invierno Cultural 2018’ diseñada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Palencia prosigue mañana viernes, 9 de febrero, con el espectáculo ’24 horas en la vida de una mujer’, la adaptación musical –estrenada en París- de la novela de Stefan Zweig, con dramaturgia de Christine Khandjian y Stephane Ly-Cuong y música original de Sergel Dreznin.

El musical, con dirección de Ignacio García y dirección musical de Josep Ferré, está protagonizado y producido por Silvia Marsó, a la que acompañan en el escenario Marc Parejo, Felipe Ansola y Víctor Massán. Con los acordes de una orquesta de cámara, los cuatro actores transportarán (20:30 horas) al público palentino al Casino de Montecarlo, la Riviera y la Costa Azul, para adentrarnos en una historia sobrecogedora y trepidante.

El espectáculo, de 100 minutos de duración, relata la historia de Mrs. C, una aristócrata que acaba de enviudar y que observa en el casino de Montecarlo a un jovencísimo jugador que esa noche pierde todo su dinero en la ruleta. Desesperado el joven abandona el casino y ella, tras seguirlo, consigue evitar su suicidio. Compasiva le ofrece pagar su alojamiento esa noche y darle una cantidad para que abandone Montecarlo al día siguiente y pueda saldar sus deudas. Al llegar al hotel el joven se aferra desesperadamente a aquella mujer a la que considera su salvadora y Mrs. C conmocionada y ante el temor de que el joven intente de nuevo suicidarse, decide no separarse de él durante las siguientes 24 horas.

Las entradas para ’24 horas en la vida de una mujer’ –a un precio que oscila entre los nueve y 15 euros, nueve y 13 euros para jóvenes menores de 25 años, desempleados y familias numerosas- se pueden adquirir mañana, día de la función, en las taquillas del Teatro Principal, de 11:00 a 14:00 y, por la tarde, a partir de las 18:00 horas, así como en la web www.teatroprincipalpalencia.es.

Un total de 21 espectáculos de teatro, música, danza y circo conforman la programación del Teatro Principal de Palencia en el primer trimestre del año. El próximo miércoles, 14 de febrero, el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2013, Teloncillo Teatro, junto a Quinteto Respira, pondrá en escena (19:00 horas) ‘El jardín musical’, pensado para el público infantil.