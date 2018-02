"El ludópata no es un vicioso, es un enfermo"

La Asociación palentina El Azar, que trabaja en la prevención y el tratamiento de la ludopatía, está constatando un incremento importante en las personas que acuden a pedir ayuda, lo más preocupante es el aumento de gente cada vez más joven que se engancha al juego en muy poco tiempo.

La Asociación El Azar ve como el número de socios a los que atiende va en progresión el pasado año atendieron a 40 familias, un número muy alejado de la realidad social de las personas que sufren una adicción al juego. Los tiempos y el perfil del jugador han cambiado mucho, si antes se entraba a una edad más adulta, generalmente a través del bingo y las máquinas tragaperras, ahora el jugador es cada vez más joven y que entra a ello a través de internet y de las apuestas deportivas y se engancha en muy poco tiempo. De hecho han sido varios los jóvenes, acompañados de sus padres los que han acudido el pasado año a la asociación sin ser conscientes del problema que tienen.

Otro de los problemas con que se encuentran a la hora de ayudar a estas personas es que el juego está socialmente aceptado, aclaran que no es lo mismo jugar un día que el que está atrapado y no es capaz de salir. Es una enfermedad que no genera gastos a la sociedad por lo que todavía es muy difícil ver al jugador como un enfermo y sí como a un vicioso. Muchas familias acuden a su médico habitual para intentar solucionar el problema, sin embargo está constatado que las terapias de grupo, con apoyo psicológico, es una de las mejores herramientas para superar la adicción.

Piden ayuda a las administraciones públicas, que escuchen a las asociaciones que ayudan a estas personas ya que cada vez hay más familias rotas por culpa del juego.