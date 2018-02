La aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra no es la correcta según UGT

UGT ha advertido de las "graves carencias" en la atención a la dependencia en Navarra y ha asegurado que uno de cada cinco personas que tienen reconocida algunas prestación o servicio se encuentran actualmente en lista de espera para recibirla.

Así lo ha afirmado la secretaria de Política Sindical de UGT de Navarra, Marisol Vicente, en la presentación del informe anual del sindicato sobre la atención a la dependencia en la Comunidad foral. Ha estado acompañada de Javier Larequi, en representación del equipo que ha realizado el informe, que ha asegurado que en Navarra "no se está cumpliendo adecuadamente la ley" y ha opinado que, en lo que queda de legislatura, "no se van a corregir los graves problemas que denunciamos puesto que los presupuestos que se aprueban no van a ser suficientes".

Según los datos aportados por UGT, Navarra cuenta en estos momentos con 19.891 solicitudes de dependencia de las cuales han sido reconocidas con derechos 15.321. De ellas, 12.284 eran beneficiarias con prestaciones a finales del año pasado mientras que 3.037 están en lista de espera. Además, según sus cálculos, alrededor de 500 personas dependientes fallecen cada año en Navarra sin haber sido atendidos.

Vicente ha señalado que "la aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra no es la correcta, ni podemos sentirnos satisfechos del tratamiento global que están recibiendo los dependientes en nuestra comunidad". "El Gobierno no está creando ni las infraestructuras ni los servicios imprescindibles que se necesitan y se van a necesitar en un futuro", ha remarcado.

Igualmente, ha resaltado que "tenemos graves carencias de asistencia a domicilio, de centros de día y de atención residencial" y "nos faltan infraestructuras públicas para atender a todos los dependendientes, medios humanos, económicos y sociales". Unas carencias que "se intentan resolver incrementando el número de las ayudas económicas a las familias y dejando caer todo el peso de la dependencia sobre ellas", ha subrayado.

Asimismo, ha apuntado que, a finales del 2017, Navarra "se situaba por debajo de la media nacional en la mayoría de los parámetros de dependencia". "Se solicita menos que en el Estado, somos más exigentes al evaluar las solicitudes, reconocemos a menos personas con derecho, resultan beneficiadas menos con prestaciones, y en el reconocimiento de los Grados III y II estamos por debajo de la media nacional", ha resaltado

UGT ha criticado que en Navarra "a la mayoría de dependientes se les prestan pequeñas ayudas económicas y muy pocos servicios". Una tendencia contraria a la del conjunto del Estado, ha dicho. Así, mientras que en Navarra las prestaciones económicas representaban el 65,30% y los servicios el 34,70%, en diciembre de 2017, a nivel nacional esta proporción es de 42,68% y 57,32% respectivamente.