Solana dice que la Facultad de Medicina de la UPNA podría estar en marcha en el curso 2019-2020

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que, con los trabajos que se vienen realizando desde la Universidad Pública de Navarra y desde los departamentos de Educación y de Salud del Ejecutivo foral, "no vemos por qué la Facultad de Medicina no podría estar en marcha para el curso 2019-20".

No obstante, en respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento, Solana ha señalado que "no le corresponde al Gobierno dar pasos o fijar fechas, o no solo al Gobierno, en este caso la UPNA tendrá que hacer lo mismo que ha hecho para implantar otros grados, no entenderíamos otra cosa, y está trabajando en ese camino".

Así, recientemente el centro académico ha puesto en marcha una licitación para analizar la viabilidad de la Facultad de Medicina.

"Es muy importante que se están dando pasos adelante. Uno es el que ha supuesto la firma del convenio de financiación plurianual entre el Gobierno y la UPNA. En él se ha puesto la previsión de financiación para la facultad", ha destacado la consejera.

Además, el departamento de Educación está analizando las infraestructuras existentes para ver las "opciones" para albergar esta facultad o estudiar la necesidad de realizar una nueva construcción.

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha afirmado que "antes de que acabe la legislatura hay que poner unas bases para que no se pueda dar vuelta atrás" en la implantación de Medicina en la UPNA y ha asegurado que "tenemos claro que la UPNA tiene que dar los pasos y que el Gobierno de Navarra será compañero de viaje". "No tengo duda de la voluntad política demostrada por el Gobierno de Navarra hasta ahora, pero al mismo tiempo está claro que en el estudio de viabilidad el Gobierno tendría que tener algo que decir. Esto no es el procedimiento formal para implantar cualquier grado, tiene unas especificidades distintas", ha señalado.