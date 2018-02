El PP asegura que la ordenanza de seguridad sólo es de aplicación pública

El alcalde de la localidad, Roberto Díez, ha explicado los motivos por los que el grupo popular votó en contra del borrador de ordenanza de convivencia ciudadana presentada por Candidatura Independiente en el Pleno.

Díez ha matizado que la ordenanza sólo es de ámbito público y no privado, es decir, que sólo se puede actuar cuando, por ejemplo, atentan contra un bien del Ayuntamiento, pero no si lo hacen propiedades privadas. “Si a un vecino le han pintado la pared de su casa, la ordenanza no le resulta de aplicación porque la potestad legislativa de los ayuntamientos es reducida”, matiza el edil.

Por otro lado, entiende que es más rápido que se aplique la ley nacional de seguridad ciudadana, que está vigor, que actúa en todos los ámbitos y de “una forma más ágil” y es que el edil entiende que la ordenanza dificulta el proceso y lo alarga en el tiempo ya que una vez que se “pille in fraganti” se tiene que abrir un expediente y comenzar con un proceso que por vía civil es “más rápido”.