Unos cacos muy profesionales

"Un trabajo muy profesional". Así ha calificado la policía nacional de Vilagarcía el robo perpetrado esta pasada noche en una tienda de ropa y complementos ubicada en las inmediaciones del río de O Con. Los ladrones, porque tuvo que ser más de uno, desmontaron una de las lunas del escaparate, entraron, se llevaron dinero y ropa y cuando salieron se molestaron en colocar de nuevo la luna en su sitio.

Esto ocurrió en la tienda Tximeleta. Su propietaria Fátima Ferro, explica que hasta que estuvo en el interior esta mañana no se dio cuenta de que algo raro había pasado. “Abrí con la llave primero la verja y luego la puerta de la tienda, por lo que no sospeché nada, pero ya dentro vi un expositor tirado en el suelo y la caja revuelta, pero no fue hasta que llegó la policía cuando nos dimos cuenta por dónde habían entrado”, dijo.

Los cacos desmontaron el marco que sujeta la luna y volvieron a dejar todo como estaba cuando se fueron.

El botín fueron unos 400 euros en metálico y algunas prendas de ropa.